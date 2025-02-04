Как меняются инвестиционные приоритеты украинцев — Finance.ua

Как меняются инвестиционные приоритеты украинцев Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как меняются инвестиционные приоритеты украинцев

В прошлом году украинцы продолжали наращивать свои вложения в ОВГЗ. Если в начале 2024 года общая сумма инвестиций в эти бумаги составила 53,25 млрд грн, то на конец года достигла 78,5 млрд грн. Таким образом, за год объем этих инвестиций вырос на 25,25 млрд грн, или на 47,4%.

Благодаря этому увеличилась и доля частных инвесторов в структуре портфеля ОВГЗ в обращении — с 3,36% до 4,22%. Больше всего же держит облигаций по-прежнему Нацбанк (43,5%) и банки (41,5%).

Общий объем депозитов в прошлом году тоже рос, но ощутимо более медленными темпами. Сумма срочных вкладов за 11 месяцев прошлого года прибавила около 24 млрд грн. Если сравнивать с суммой срочных вкладов на начало года, то прирост окажется незначительным — всего около 6%.

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Таким образом, прирост срочных депозитов существенно отстает от инфляции, которая по результатам прошлого года достигла 12% и еще больше — от роста средних доходов. По оценкам Госстата, за три квартала прошлого года они выросли на 22%.

В свою очередь темп прироста ОВГЗ опережает рост доходов. А это значит, что в прошлом году средства частных инвесторов постепенно перетекали именно в ОВГЗ.

Хотя вес срочных депозитов остается все же существенно большим — 413,5 млрд, то есть примерно в пять раз больше, чем общие инвестиции в ОВГЗ.

В то же время не стоит забывать, что есть еще один инструмент, который по объему вливаний наших соотечественников существенно превышает как вложения в депозиты, так и ОВГЗ, — «валюта под матрасом».

Как отмечает экономист Богдан Данилишин , за 11 месяцев прошлого года украинцы потратили на приобретение валюты 436 млрд грн, а это почти в девять раз больше суммарного прироста ОВГЗ и срочных вкладов.

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