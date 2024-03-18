Как менялось количество зарегистрированных безработных в Украине (инфографика) — Finance.ua

Как менялось количество зарегистрированных безработных в Украине (инфографика) Сегодня 15:00

В Украине, несмотря на полномасштабную войну, резко снизилось количество официально зарегистрированных безработных — в 2023 году их было менее полумиллиона.

Однако эта статистика не отражает реальную картину с безработицей: в прошлом году Украина вошла в топ стран по ее уровню. Согласно методологии Международной организации труда, на этот год уровень безработицы в стране может составлять 18,7%.

В течение 2019 года статус безработного имели 1 млн 024,4 тысяч украинцев (в конце года их было 338,2 тысяч). Пособие по безработице получали 829,7 тысяч человек.

Трудоустроиться смогли 338,2 тысячи безработных. При этом на рынке было более 1,1 млн вакансий.

Пандемия коронавируса значительно ухудшила ситуацию на рынке труда: в 2020 году количество безработных выросло на 21,7% - до 1 млн 247,2 тысячи человек. По состоянию на конец года такой статус имели 459,2 тысячи человек (+35,8%).

Выросло также количество получателей пособия — до 1 млн 118,6 тысяч человек (+34,8%).

Количество трудоустроенных за год практически не изменилось — 384,5 тысяч человек. А вот количество вакансий сократилось почти на треть. Интересно, что вдвое стало меньше безработных, участвовавших в общественных и других работах временного характера.

В 2021 году ситуация с безработицей несколько улучшилась: в течение года статус безработного имели 1 млн 191 тысяч человек (-4,5%). К концу года было 295 тысяч безработных (-35,8%).

Количество получателей пособия уменьшилось всего на 3,5% - до 1 млн 079,8 тысячи человек.

Интересно, что в 2021 году выросло количество трудоустроенных безработных (на 5,3%), но количество вакансий сократилось еще на 14,9% - до 705,8 тысячи.

Несмотря на полномасштабную войну, количество официально зарегистрированных безработных в Украине сократилось до исторического минимума. Этому есть несколько объяснений. Во-первых, большое количество украинцев уехали за границу или оказались на оккупированных территориях. Во-вторых, сроки выплат пособия по безработице во время военного положения ограничены тремя месяцами. И, в-третьих, чтобы получить статус безработного военнообязанным, нужно предоставить военно-учетный документ.

В 2022 году статус безработного имели 867,6 тысячи украинцев (на 27,2% меньше), а в конце года — 186,5 тысячи (-36,8%).

Количество получателей пособия сократилось на 27% - до 788,7 тысячи человек. Трудоустроиться смогли 248,8 тысячи безработных (-38,5%), а количество вакансий уменьшилось на 43,8%.

В прошлом году количество официально зарегистрированных безработных снизилось еще на 44,3% - до 483,2 тысячи. А в конце года их было всего 96,1 тысячи (-48,5%).

Количество получателей пособия уменьшилось на 59% - до 323,6 тысячи человек. Трудоустроенных уменьшилось на 35,6% - 160,1 тысячи.

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Слово і Діло По материалам:

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