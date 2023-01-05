Как изменится тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с января 2023 года — Finance.ua

Как изменится тариф «Укрэнерго» на передачу электроэнергии с января 2023 года Сегодня 08:50 — Энергетика

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании в среду утвердила трехэтапный рост тарифа НЭК «Укрэнерго» на передачу электроэнергии в течение 2023 года.

С 1 января 2023 года тариф увеличится на 10% — с нынешнего 345,64 грн/МВт-ч до 380,28 грн/МВт-ч (здесь и дальше без НДС),

с 1 апреля — еще на 13,1%, до 430,25 грн/МВт-ч,

с 1 июля — еще на 12,7% до 485,1 грн/МВт-час.

Впервые тариф на передачу для предприятий «зеленой» электрометаллургии установлен на 2023 год в размере 209,42 грн/МВт-час.

Регулятор также применил трехэтапный рост тарифа «Укрэнерго» и диспетчеризацию.

С 1 января он вырастет на 9,9% — с нынешнего 62,13 грн/МВт-ч до 68,28 грн/МВт-ч,

с 1 апреля — еще на 18,4%, до 80,87 грн/МВт-ч,

1 июля — еще на 18,1% до 95,54 грн/МВт-час.

Согласно обоснованию проекта постановления, решение применить поэтапное увеличение тарифа комиссия приняла на совещании 20 декабря. Предпоследняя редакция проекта постановления предусматривала традиционный сиюминутный рост тарифа на передачу с 1 января на 28,9% по сравнению с нынешним — до 445,4 грн/МВт-час, на диспетчеризацию — на 36,7%, до 84,91 грн/МВт- год.

«Такой сиюминутный рост в условиях военного времени может быть чрезмерно обременительным для потребителей электроэнергии. Учитывая возможные негативные последствия резкого повышения тарифов для потребителей, целесообразно применить поэтапное повышение тарифа на услуги по передаче», — объясняется в обосновании изменения подхода.

В свою очередь глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что для него стало неожиданностью применение нового подхода поэтапного пересмотра тарифа.

«Проанализировать его влияние на нашу возможность осуществлять деятельность по оперативно-технологическому управлению системой эксплуатации сетей трудно. Точно можно сказать, что предложенный порядок увеличения тарифа на передачу и диспетчеризацию не соответствует временной структуре расхода средств, которая ожидается в следующем году», — сказал он.

«Например, мы ожидаем очень высокие затраты на вспомогательные услуги в начале года, и мы также ожидаем, что в начале года мы должны тратить очень значительные деньги на восстановление разбитых сетей, чтобы количество наших коллег-энергетиков, участвующих в заседании регулятора при свечах, уменьшилось, а не увеличилось», — добавил Кудрицкий.

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