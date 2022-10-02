Как изменится сумма за газ в платежке зимой — Finance.ua
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Как изменится сумма за газ в платежке зимой

Личные финансы
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В Украине за год стоимость голубого топлива выросла на 16%. В этом году тариф на газ не будет повышаться (как и до середины 2023-го), однако по сравнению с прошлым отопительным сезоном суммы в платежках увеличатся.
Так, по оценкам Госстата, если сравнить январь-август прошлого года с текущим, то окажется, что газ подорожал примерно на 16%.
Для понимания, в декабре 2021-го кубометр газа «Нафтогаз» продавал за 6,33 грн, а в декабре этого года — уже 7,96 грн за куб. Если зимой вы используете для отопления дома 200 кубов газа:
  • в декабре 2022-го придется заплатить 1592 грн;
  • в декабре 2021-го платили всего 1266 грн.
То есть платежка за газ увеличится на 326 грн. Здесь также следует учитывать, что в прошлом году в Украине еще был открытый рынок газа — и многие украинцы пользовались услугами газсбытов, а не «Нафтогазом». Однако в целом такая пропорция в разнице тарифов сохраняется.
А вот с тарифами на отопление (централизованное) ситуация не поменялась. С прошлого года практически ни одно предприятие своих расценок не изменило. И, по меньшей мере, до середины следующего года не изменит. В большинстве своем такое решение принимают местные власти, однако негласно в правительстве рекомендовали всем «заморозить» цены, также принят мораторий на уровне парламента.
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Тариф на электроэнергию был изменен с октября 2021 года. Его снизили для тех, кто потребляет до 250 кВт*часов, и фактически увеличили для потребляющих больше. По действующим правилам за каждый кВт*час придется платить 1,44 грн. Если потреблять до 250 кВт*часов в месяц, то каждый кВт*час обойдется уже в 1,68 грн.
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По материалам:
Обозреватель
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