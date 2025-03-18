Как изменился среднемесячный заработок ФЛП 3-й группы за 4 года — Finance.ua
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Как изменился среднемесячный заработок ФЛП 3-й группы за 4 года

Личные финансы
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Как изменился среднемесячный заработок ФЛП 3-й группы за 4 года
Как изменился среднемесячный заработок ФЛП 3-й группы за 4 года
В 2024 году физические лица-предприниматели, состоящие на 3 группе упрощенной системы налогообложения, в среднем зарабатывали 95,04 тыс. грн в месяц.
Об этом Государственная налоговая служба сообщила в комментарии ЭП.
Среднемесячный заработок ФЛП, которые находятся на 3 группе упрощенной системы налогообложения:
  • в 2021 году ФЛП, находящийся на третьей группе упрощенной системы налогообложения, в среднем по Украине зарабатывал по 63,5 тыс. грн в месяц;
  • в 2022 году эта сумма снизилась до 61,14 тыс. грн;
  • в 2023 году выросла до 66,85 тыс. грн;
  • в 2024 году составляла 95,04 тыс. грн.

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Инфографика: ЭП
Инфографика: ЭП
В 2024 году больше всего зарабатывали ФЛПы, зарегистрированные в Киеве, — 111,98 тыс. грн в месяц. По сравнению с довоенным 2021 годом месячные доходы киевских ФЛП выросли на 20 тыс. грн.
Также существенно зарабатывали ФЛПы, зарегистрированные на Киевщине, — 105,5 тыс. грн в месяц, во Львовской области — 102,5 тыс. грн. в месяц и на Волыни — 99,65 тыс. грн. в месяц.
По материалам:
Економічна Правда
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