Как изменились цены в Киеве и пригороде в новых ЖК — исследование Сегодня 21:10 — Недвижимость

Как изменились цены в Киеве и пригороде в новых ЖК — исследование

Количество объектов в активной стадии реализации в Киевской области за год выросло на 8,3%, до 221, в столице — снизилось на 4%, до 175, сообщил основатель M4U Владимир Даниленко агентству «Интерфакс-Украина».

Согласно аналитическим данным компании M4U, в 2023 году цены на первичном рынке недвижимости изменились несущественно.

«В октябре-2023 средняя стоимость квадратного метра первичной недвижимости в Киеве составляет 61,8 тыс. грн. Это всего на 2,2% больше, чем в октябре прошлого года, и на 0,3% меньше, чем в начале текущего года».

В Киевской области средняя цена квадратного метра выросла до 32,3 тыс. грн, что на 2,3% выше по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году и на 1,8% против показателей начала года", — сообщил Даниленко.

Он добавил, что в столице количество новостроек в активной стадии строительства продолжает снижаться: год назад их было 185, в начале года — 182, сейчас — 175. По-прежнему больше всего жилых комплексов в активной стадии строительства и продаж расположены в Голосеевском (28 ЖК), Печерском (27) и Шевченковском (25) районах Киева. Меньше всего — в Деснянском (10), Святошинском и Оболонском (по 11) районах. Большинство предложений на рынке сосредоточены в ценовом диапазоне 36−44 тыс. грн/кв. м, среди них обычно преобладают предложения квартир комфорт-класса.

«Если мы посмотрим график изменения цены в течение года, то заметим незначительную коррекцию практически во всех классах. Снижение стоимости квадратного метра началось в марте, но к концу лета — в начале осени цены стали восстанавливаться до уровня начала года», — сообщил Даниленко.

К примеру, квадратный метр недвижимости эконом-класса за год подорожал на 5,2%, до 35,64 тыс. грн, однако по сравнению с апрелем этого года подешевел на 1%.

В комфорт-классе изменения совсем незначительны: +1% за год и только +0,7% за полгода, сейчас 45,1 тыс. грн. В бизнес-классе недвижимость сегодня стоит в среднем 73,9 тыс. грн/кв. м — на 2,2% меньше, чем год назад, и на 6,3% меньше, чем в начале этого года.

В сегменте элитной недвижимости (142,6 тыс. грн/кв. м) также продолжается снижение цен: на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2,8% по сравнению с началом 2023-го. Наибольшее снижение в этом сегменте наблюдалось весной, с тех пор квадратный метр подорожал на 2,9%.

Причины такой коррекции традиционны для последнего времени: незначительное изменение курса (влияющее на часть предложения, где цены привязаны к курсу валюты), которое пришлось на апрель-июль, реакция застройщиков на уменьшение спроса в течение и после майских ударов.

«В прошлом году основной причиной роста цен был рост себестоимости, корректировка смет проектов. В этом году и валюты, и экономическая ситуация в Украине в целом более стабильны, а рыночные факторы роста цены отсутствуют. Более того, подавляющее большинство девелоперов, стремясь привлечь клиентов, предлагает большие или меньшие скидки на недвижимость, что приводит к периодическим колебаниям цен, например в сегментах „бизнес“ и „элит“, где маржа позволяет такие акции», — сообщил он.

Эксперт констатировал, что рынок постепенно меняется под влиянием реалий военного времени. Ответом на увеличение запросов на более бюджетное жилье, в частности с ремонтом, предположительно станет переориентация части спроса на ближайшие пригороды, как это было в 2014—2015 годах.

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