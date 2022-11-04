Как изменились цены на вторичное жилье — Finance.ua
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Как изменились цены на вторичное жилье

Личные финансы
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Как изменились цены на вторичное жилье
Как изменились цены на вторичное жилье
За период сентябрь-октябрь на Dom.Ria появилось около 470 000 вариантов вторичного жилья по всей Украине, что на 41% больше, чем в июле-августе этого года.
Наибольший процент добавленных предложений за период сентябрь-октябрь по сравнению с июлем-августом в Сумской области — 97,9%, в Киеве — 67,3% и в Житомирской области — почти 64%.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria
По типам квартир на вторичном рынке: 35,58% — однокомнатные, 32,23% — двухкомнатные, 24,5% — трехкомнатные, 7,68% — четырехкомнатные и больше. По другим типам жилья, без учета квартирного жилья: 89% — частные дома, 7,59% — таунхаусы и 3,41% — дуплексы.

Цены

Высокая средняя цена однокомнатной квартиры зафиксирована в Киеве — 86 042 доллара США. В основном средняя цена в долларах США в Киеве имеет тенденцию к уменьшению. По сравнению с прошлым годом в валюте упала на 26,5%, а с сентябрем — почти на 3%.
А вот в Киевской области в среднем однокомнатную квартиру можно приобрести за 41 593 доллара США, что всего на 1,55% меньше, чем в прошлом году, и на 3,26% больше, чем в сентябре.
Рост цены на более чем 100% по сравнению с прошлым годом зафиксирован в Кировоградской области, а также на 54% увеличилась стоимость в Закарпатской области.
Инфографика: Dom.Ria
Инфографика: Dom.Ria

Справка Finance.ua:

  • рынок недвижимости в Украине в этом году претерпел критические изменения. На массовые переселения внутри страны и граждан, и бизнес-структур, выезд украинцев за границу, разрушение и уничтожение недвижимого имущества российскими оккупантами сфера недвижимости в стране отреагировала колебанием цен на аренду и покупку и изменением некоторых приоритетов в выборе жилья.
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По материалам:
Finance.ua
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