Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика) — Finance.ua

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика) Сегодня 15:30 — Недвижимость

Как изменились цены на аренду квартир в Киеве (инфографика)

Несмотря на самые крупные блекауты, произошедшие в столице в декабре, люди продолжают арендовать квартиры на высоких этажах. Аналитики Bird рассказали, изменились ли запросы у киевлян при аренде квартир, и публикуют традиционную статистику.

Каждый месяц bird публикует статистику цен на аренду в Киеве. Следует отметить, что стоимость аренды снова упала на 10-15%. А вот спрос немного вырос, по сравнению с декабрем 2021 г. увеличился на 3%.

Ожидание: отсутствие света сделает аренду на высоких этажах неактуальной.

Реальность: Новостройка возле метро Васильковская. После очередных обстрелов в доме нет света, соответственно не работают и лифты. Молодая пара приезжает на просмотр квартиры на 21 этаже. Поднимаются пешком, осматривают и подписывают договор аренды в тот же вечер.

И это не редкие случаи, спрос на высокие этажи и панорамные окна упал с началом войны и остается на том же уровне. Арендаторов предупреждают: вместе со светом пропадает вода, не работает отопление, и эти проблемы будут актуальны, пока будут блекауты. Но люди выбирают квартиры глазами, и красивый дизайн перекрывает все бытовые недочеты. Это 100% не рационально, но это та реальность, которую аналитики видят сейчас.

До полномасштабного вторжения люди искали квартиру с панорамными окнами. Потом последовал рациональный страх при первых взрывах. Теперь снова квартиры с панорамой есть в топах запросов.

«Недавно арендатор из квартиры в Шевченковском районе радостно рассказывал, что видел из своего окна, как наши ПВО удачно отрабатывают по российским целям. Люди оборудовали свои помещения газовыми горелками, мощными аккумуляторами, с соседями скинулись на генераторы для интернета, а пешком на 16 этаж воспринимают как дополнительную физическую нагрузку — не больше», — говорят эксперты.

Также не останавливают киевлян и праздники. Если раньше конец декабря-начало января были традиционно «тихим сезоном» в аренде, то в этом году просмотры и договоры были и 31 декабря вечером, и 1 января днем.

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