Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей — Finance.ua

Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей Сегодня 08:03 — Личные финансы

Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей

У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Так, обновлению подлежат:

данные о видах экономической деятельности (КВЭДы);

контактная информация;



ФИО;



местонахождение ФЛП.



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При этом вносить изменения в ФЛП онлайн можно, даже если этот ФЛП зарегистрировался офлайн.

Изменить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только офлайн путем личного обращения к государственному регистратору в ЦПАУ.

Сколько стоит изменение данных ФЛП?

Изменение контактной информации и КВЭД осуществляется на бесплатной основе, однако смена ФИО и места регистрации осуществляется с оплатой административного сбора, его сумма составляет 230 грн.

Пошаговая инструкция по изменению данных онлайн

Обращаем внимание, что для изменения данных о ФЛП лицу требуется электронная подпись.

Чтобы изменить данные ФЛП, выполните следующие действия.

1. Авторизируйтесь (или зарегистрируйтесь) в кабинете гражданина.

2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите заявление «Дія.Підпис» или другой электронной подписью физического лица.

Важно! Если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО или местонахождение ФЛП, — заявление об этом автоматически поступит в налоговую (проверить результат обработки заявления налоговой вы можете в кабинете налогоплательщика, через раздел Учетные данные налогоплательщика). Также «Дія» автоматически (без личного обращения заявителя) отправит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.

3. Проверьте статус заявления в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги (уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина). Выписку о внесении изменений о ФЛП можно получить в кабинете гражданина в разделе Полученные документы.

Обратите внимание! Онлайн-выписка имеет такую ​​же юридическую силу, как выданная в ЦПАУ. Ее можно распечатать и использовать при необходимости.

Если лицу было отказано во внесении изменений, причины отказа поступят на почту и в личный кабинет гражданина. После устранения причин отказа лицо может повторно подать заявку о внесении изменений в ФЛП.

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