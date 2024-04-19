Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей — Finance.ua

Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей
У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Так, обновлению подлежат:
- данные о видах экономической деятельности (КВЭДы);
- контактная информация;
- ФИО;
- местонахождение ФЛП.
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При этом вносить изменения в ФЛП онлайн можно, даже если этот ФЛП зарегистрировался офлайн.
Изменить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только офлайн путем личного обращения к государственному регистратору в ЦПАУ.
Сколько стоит изменение данных ФЛП?
Изменение контактной информации и КВЭД осуществляется на бесплатной основе, однако смена ФИО и места регистрации осуществляется с оплатой административного сбора, его сумма составляет 230 грн.
Пошаговая инструкция по изменению данных онлайн
Обращаем внимание, что для изменения данных о ФЛП лицу требуется электронная подпись.
Чтобы изменить данные ФЛП, выполните следующие действия.
1. Авторизируйтесь (или зарегистрируйтесь) в кабинете гражданина.
2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите заявление «Дія.Підпис» или другой электронной подписью физического лица.
Важно! Если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО или местонахождение ФЛП, — заявление об этом автоматически поступит в налоговую (проверить результат обработки заявления налоговой вы можете в кабинете налогоплательщика, через раздел Учетные данные налогоплательщика). Также «Дія» автоматически (без личного обращения заявителя) отправит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.
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3. Проверьте статус заявления в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги (уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина). Выписку о внесении изменений о ФЛП можно получить в кабинете гражданина в разделе Полученные документы.
Обратите внимание! Онлайн-выписка имеет такую же юридическую силу, как выданная в ЦПАУ. Ее можно распечатать и использовать при необходимости.
Если лицу было отказано во внесении изменений, причины отказа поступят на почту и в личный кабинет гражданина. После устранения причин отказа лицо может повторно подать заявку о внесении изменений в ФЛП.
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