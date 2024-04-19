Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей

Личные финансы
37
Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей
Как ФЛП изменить данные онлайн: инструкция для предпринимателей
У украинцев и иностранных граждан есть возможность изменить данные о своем ФЛП в режиме онлайн через государственный сервисный портал «Дія». Однако вносить изменения можно только в часть данных. Так, обновлению подлежат:
  • данные о видах экономической деятельности (КВЭДы);
  • контактная информация;
  • ФИО;
  • местонахождение ФЛП.

Читайте также: Изменения для ФЛП в 2024 году

При этом вносить изменения в ФЛП онлайн можно, даже если этот ФЛП зарегистрировался офлайн.
Изменить номер налогоплательщика или паспортные данные можно только офлайн путем личного обращения к государственному регистратору в ЦПАУ.

Сколько стоит изменение данных ФЛП?

Изменение контактной информации и КВЭД осуществляется на бесплатной основе, однако смена ФИО и места регистрации осуществляется с оплатой административного сбора, его сумма составляет 230 грн.

Пошаговая инструкция по изменению данных онлайн

Обращаем внимание, что для изменения данных о ФЛП лицу требуется электронная подпись.
Чтобы изменить данные ФЛП, выполните следующие действия.
1. Авторизируйтесь (или зарегистрируйтесь) в кабинете гражданина.
2. Заполните онлайн-форму на получение услуги и подпишите заявление «Дія.Підпис» или другой электронной подписью физического лица.
Важно! Если вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО или местонахождение ФЛП, — заявление об этом автоматически поступит в налоговую (проверить результат обработки заявления налоговой вы можете в кабинете налогоплательщика, через раздел Учетные данные налогоплательщика). Также «Дія» автоматически (без личного обращения заявителя) отправит заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.

Читайте также: Как открыть и закрыть ФЛП в «Дія»: пошаговая инструкция

3. Проверьте статус заявления в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги (уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина). Выписку о внесении изменений о ФЛП можно получить в кабинете гражданина в разделе Полученные документы.
Обратите внимание! Онлайн-выписка имеет такую ​​же юридическую силу, как выданная в ЦПАУ. Ее можно распечатать и использовать при необходимости.
Если лицу было отказано во внесении изменений, причины отказа поступят на почту и в личный кабинет гражданина. После устранения причин отказа лицо может повторно подать заявку о внесении изменений в ФЛП.
По материалам:
visitukraine.today
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.