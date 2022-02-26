Кабмин выпустит военные облигации на 400 млрд — Finance.ua
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Кабмин выпустит военные облигации на 400 млрд

Сегодня 11:36Казна и Политика
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Во время внеочередного заседания Кабинета министров 25 февраля правительство приняло решение осуществить государственные внутренние заимствования до 400 млрд грн путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».
Соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина.
Номинальная стоимость одной облигации составит 1000 грн. Они будут выпускаться под 11% годовых. Срок обращения — до 15 лет. Купонный период — один год.
«Министерству финансов поручено обеспечивать размещение облигаций для их покупки Национальным банком и при составлении проекта государственного бюджета Украины на соответствующий год предусматривать средства на их погашение и обслуживание», — говорится в постановлении.
По материалам: Кабмін
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