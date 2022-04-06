Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен — Finance.ua
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Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен

Сегодня 11:17Казна и Политика
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Кабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривенКабмин выделил Минобороны почти 33 млрд гривен
Кабинет Министров Украины принял решение выделить 32,81 млрд гривен Министерству обороны. Данная сумма была взята из резервного фонда.
Об этом сообщается на правительственном портале.
Кроме того, правительство решило выделить дополнительные средства и Службе безопасности Украины. Речь идет о 1,45 млрд гривен.
«Ключевым направлением работы правительства остается финансовое и организационное обеспечение украинской армии. Так, правительство приняло решение выделить 1,45 млрд грн Службе безопасности Украины и 32,81 млрд грн Министерству обороны Украины», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Данные средства пойдут на зарплату, технику, оружие, топливо и все необходимое для защитников Украины.
«Основные ресурсы государства и бюджета сейчас направляем именно на эти нужды», — подчеркнул глава правительства.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.
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По материалам: РБК-Україна
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