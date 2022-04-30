Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен — Finance.ua

Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен
Сегодня 09:45 — Казна и Политика
Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня на заседании правительства выделили более 119 млрд гривен Министерству обороны. Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов», — сообщил он.
Кабинет министров на заседании 19 апреля выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел.
Отметим, по оценкам Министерства финансов, потребности госбюджета Украины составляют около 5 млрд долларов в месяц дополнительного финансирования.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.