Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен — Finance.ua

Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен

Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.

Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Сегодня на заседании правительства выделили более 119 млрд гривен Министерству обороны. Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов», — сообщил он.

Кабинет министров на заседании 19 апреля выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел.

Отметим, по оценкам Министерства финансов, потребности госбюджета Украины составляют около 5 млрд долларов в месяц дополнительного финансирования.

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