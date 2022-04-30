Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин выделил Минобороны почти 120 млрд гривен

Сегодня 09:45Казна и Политика
15
Кабинет министров Украины выделил Министерству обороны более 119 млрд гривен. Средства пойдут на зарплаты, технику и другие нужды.
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Сегодня на заседании правительства выделили более 119 млрд гривен Министерству обороны. Зарплаты, техника, горючее, еда, защита, оружие. Стараемся максимально обеспечить наших бойцов», — сообщил он.
Кабинет министров на заседании 19 апреля выделил 33 млрд гривен на укрепление обороны Украины. Они пойдут министерствам обороны и внутренних дел.
Отметим, по оценкам Министерства финансов, потребности госбюджета Украины составляют около 5 млрд долларов в месяц дополнительного финансирования.
По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.