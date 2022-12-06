Кабмин увеличил лимит портфельных госгарантий госбанкам почти на 3 млрд грн за счет других банков — Finance.ua

Кабмин увеличил лимит портфельных госгарантий госбанкам почти на 3 млрд грн за счет других банков Сегодня 15:14 — Фондовый рынок

Кабмин увеличил лимит портфельных госгарантий госбанкам почти на 3 млрд грн за счет других банков

Правительство Украины предоставило шести банкам, участвующим в программе кредитования под государственные гарантии на портфельной основе, дополнительно 2,91 млрд грн госгарантий, в том числе четырем государственным банкам — 2,83 млрд грн, за счет уменьшения госгарантий негосударственным банкам.

Соответствующее постановление Кабинета Министров № 130 от 29 ноября обнародовано на его сайте.

Согласно документу, лимит Ощадбанка и ПриватБанк а увеличен на 795 млн грн, Укргазбанка — на 615,9 млн и Укрэксимбанка — на 620,9 млн грн.

Кроме того, впервые включен в программу Полтава-Банк — 60 млн и Асвио Банк — 25 млн грн.

В то же время на 900 млн грн снижен лимит госгарантий ПроКредитбанка, на 500 млн грн — ТАСкомбанка, на 250 млн грн — Кредобанк а, на 245 млн грн — ОТП Банка, по 150 млн грн — Банка Кредит-Днепр и Райффайзен Банка, на 140 млн грн — ПУМБ.

Кроме того, в меньших объемах были снижены лимиты еще полутора десяткам банков, а из программы 2022 года исключены банки «Пивденный» (26 млн грн), Укрстройинвестбанк (8 млн грн) и А-Банк (7 млн грн).

Как сообщалось, на 1 ноября 2022 года 27 банков обслуживали 15,24 тыс. кредитов по программе государственных гарантий на портфельной основе на сумму 49,04 млрд грн. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные госгарантиями на портфельной основе, достигли 29,21 млрд грн, что составляет 83% от общего лимита предоставленных гарантий (35,014 млрд грн).

По количеству кредитов лидировал ПриватБанк — 10395 кредитов на общую сумму 15,72 млрд грн, что составило 95% от лимита таких гарантий, предоставленных этому банку.

Вторым по количеству таких кредитов был Ощадбанк — 2071 кредит на общую сумму 8,08 млрд грн (93% от лимита банка).

В Укрэксимбанке общий лимит составил почти 4 млрд грн, в Укргазбанке — 4,16 млрд грн.

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