Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году — Finance.ua
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Кабмин установил квоты на иммигрантов: сколько и на каких условиях готовы принять в 2023 году

Казна и Политика
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Кабинет Министров установил квоты иммиграции на 2023 год. Планируется принять 9203 человек, что немного больше, чем ожидалось в прошлом году (8488 человек).
Об этом свидетельствует распоряжение от 7 февраля 2023 г. № 111-р.
Документом установлены следующие квоты на иммигрантов:
  • деятели науки и культуры, иммиграция которых отвечает интересам Украины — 850 человек;
  • высококвалифицированные специалисты и рабочие, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины — 5000;
  • лица, осуществившие иностранную инвестицию в экономику Украины иностранной конвертируемой валютой на сумму не менее 100 тысяч долларов — без ограничения;
  • лица, которые являются полнородными братом или сестрой, дедом или бабой, внуком или внучкой граждан Украины — 845;
  • лица, ранее находившиеся в гражданстве Украины — 396;
  • родители, муж (жена) иммигранта и его несовершеннолетние дети — 2055;
  • лица, непрерывно прожившие на территории Украины в течение трех лет со дня установления им статуса лица, пострадавшего от торговли людьми — 0;
  • лица, прослужившие в Вооруженных Силах Украины три и более лет — 57.
Напомним, Кабинет Министров установил квоты иммиграции на 2022 год на уровне 8488 человек.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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