Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР — Finance.ua

Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР

Сегодня 09:25 — Казна и Политика

Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР

Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК «Нафтогаз Украины» кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро на закупку природного газа.

Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, срок действия кредитной линии — до 25 марта 2024 года.

«Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах», — пояснил Шмыгаль.

Напомним, ранее заместитель председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко заявляла, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК «Нафтогаз Украины» кредит в 300 млн евро на закупку газа.

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