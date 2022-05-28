Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР — Finance.ua
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Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР

Сегодня 09:25Казна и Политика
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Кабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРРКабмин согласовал привлечение «Нафтогазом» 300 миллионов евро кредита от ЕБРР
Кабинет министров согласовал решение о привлечении НАК «Нафтогаз Украины» кредита от ЕБРР в размере до 300 млн евро на закупку природного газа.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, срок действия кредитной линии — до 25 марта 2024 года.
«Привлеченные средства будут направлены на закупку природного газа с целью удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей в энергоресурсах», — пояснил Шмыгаль.
Напомним, ранее заместитель председателя ЕБРР в Украине Ирина Кравченко заявляла, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит НАК «Нафтогаз Украины» кредит в 300 млн евро на закупку газа.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
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