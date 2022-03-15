Кабмин расширил список критического импорта — Finance.ua

Кабинет Министров постановлением № 226 от 13 марта включил новые позиции в перечень товаров критического импорта Украины.
В него вошли йогурт, кефир, минеральная вода, табачное сырье, соль, водород, фотопластины и фотопленка, двери, окна и их рамы, сигаретная бумага, вата, колготки, носки, бюстгальтеры, мешки и упаковочные пакеты.
Кроме того, перечень пополнен стеклом и зеркалами, серебром, разными видами металлопродукции, алюминиевыми металлоконструкциями, насосами, печатными схемами, прицепами и полуприцепами.
Всего перечень товаров критического импорта дополнен 85 новыми позициями. С их полным списком можно ознакомиться здесь.
После начала военной агрессии РФ против Украины 24 февраля Кабмин в тот же день постановлением № 153 определил перечень товаров критического импорта, для закупки которого НБУ разрешает покупать валюту.
Нынешнее расширение этого списка уже десятое по счету с момента его первоначального утверждения.