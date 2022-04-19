Кабмин расширил перечень товаров критического импорта — Finance.ua

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Кабмин расширил перечень товаров критического импорта

Сегодня 04:00Казна и Политика
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Кабмин расширил перечень товаров критического импортаКабмин расширил перечень товаров критического импорта
Кабинет Министров добавил в перечень товаров критического импорта шоколад, муку, орехи, известняк.
Об этом говорится в постановлении правительства № 444 от 12 апреля.
В частности, в данный перечень правительство включило: муку из зерна других зерновых культур, кроме пшеничной или из смеси пшеницы и ржи; муку, ​​крупы, порошок, хлопья, гранулы из картофеля; семена льна, измельченные или неизмельченные; шоколад и другие готовые пищевые продукты, содержащие какао: какао-порошок, с добавлением сахара или других подсластительных веществ; овощи, плоды, орехи, кожуры плодов и другие части растений, консервированные с добавлением сахара (глазированные, засахаренные или пропитанные сахарным сиропом); известняк, доломит и другие камни с содержанием известняка, измельченные; некоторые виды цемента; руды и концентраты молибденовые; нитрат серебра.
Также в этот перечень вошли: оборудование для обработки бумаги или картона; машины для производства мешков, упаковок или конвертов; бытовые швейные машины, посуда и приборы столовые или кухонные..
При этом Кабмин исключил из перечня товаров критического импорта бумагу и картон, подносы и коробки для упаковки яиц, некоторые краски и лаки, ковры и другие текстильные напольные покрытия.
По материалам: Українські Новини
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