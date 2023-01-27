Кабмин планирует одобрить законопроект об отмене 2% налога и возврат штрафов за неиспользование РРО — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кабмин планирует одобрить законопроект об отмене 2% налога и возврат штрафов за неиспользование РРО

Казна и Политика
43
Кабинет министров планирует на сегодняшнем заседании утвердить законопроект, предусматривающий упразднение упрощенной системы налогообложения с уплатой 2% с оборота с 1 июля.
Об этом написал первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.
Преусматривается, что налогоплательщики после 1 июля будут автоматически возвращены на ту систему налогообложения, на которой они были до внедрения 2% налогообложения. То есть, например, крупный бизнес, который перешел на упрощенную систему налогообложения, будет возвращен на общую систему с уплатой налога на прибыль и других обязательных платежей.
Также проект предусматривает возобновление документальных проверок бизнеса с 1 июля, в случае наличия предпосылок безопасности для их проведения. В то же время в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 дней со дня получения налогового обязательства, начисленного по результату проверки, штрафы не начисляются при условии, если налогоплательщик не будет обжаловать решение налоговиков.
Место для вашей рекламы
Также предполагается возобновление штрафов за неиспользование кассовых аппаратов предпринимателям, обязанным проводить платежи с использованием РРО.
Как известно, во время военного положения Верховная Рада разрешила части крупного бизнеса перейти на упрощенную систему с уплатой 2% от оборота.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.