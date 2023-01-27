Кабмин планирует одобрить законопроект об отмене 2% налога и возврат штрафов за неиспользование РРО — Finance.ua

Кабмин планирует одобрить законопроект об отмене 2% налога и возврат штрафов за неиспользование РРО Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Кабинет министров планирует на сегодняшнем заседании утвердить законопроект, предусматривающий упразднение упрощенной системы налогообложения с уплатой 2% с оборота с 1 июля.

Об этом написал первый заместитель председателя комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Преусматривается, что налогоплательщики после 1 июля будут автоматически возвращены на ту систему налогообложения, на которой они были до внедрения 2% налогообложения. То есть, например, крупный бизнес, который перешел на упрощенную систему налогообложения, будет возвращен на общую систему с уплатой налога на прибыль и других обязательных платежей.

Также проект предусматривает возобновление документальных проверок бизнеса с 1 июля, в случае наличия предпосылок безопасности для их проведения. В то же время в случае уплаты налогоплательщиком в течение 30 дней со дня получения налогового обязательства, начисленного по результату проверки, штрафы не начисляются при условии, если налогоплательщик не будет обжаловать решение налоговиков.

Также предполагается возобновление штрафов за неиспользование кассовых аппаратов предпринимателям, обязанным проводить платежи с использованием РРО.

Как известно, во время военного положения Верховная Рада разрешила части крупного бизнеса перейти на упрощенную систему с уплатой 2% от оборота.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.