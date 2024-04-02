Кабмин изменил правила пересечения границы для студентов — Finance.ua

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Кабмин изменил правила пересечения границы для студентов

Казна и Политика
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Кабмин изменил правила пересечения границы для студентов
Кабмин изменил правила пересечения границы для студентов
Кабинет Министров Украины на заседании во вторник, 2 апреля, принял изменения по пересечению государственной границы студентами-бакалаврами.
Об этом в Telegram-канале, написал нардеп Алексей Гончаренко.
По его словам, теперь студенты-бакалавры в возрасте от 18 до 22 лет, которые учатся в университетах в Украине, смогут выезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.
В Украине с начала действия военного положения изменились правила пересечения границы. В частности, речь о военнообязанных мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет — они не имеют права уехать из Украины.
Однако позиция Государственной пограничной службы по выезду студентов-мужчин остается неизменной. Это связано с тем, что Постановление КМУ от 27 января 1995 г. № 57 содержит запрет на выезд студентов и аспирантов, стажеров, докторантов как иностранных высших учебных заведений, так и украинских вузов, выезд таким студентам или аспирантам за границу запрещен.
Теперь же это правило изменится.
Напомним, осенью 2023 президент Владимир Зеленский поручил облегчить выезд за границу студентов немобилизационного возраста в рамках академической мобильности.
По материалам:
РБК-Україна
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