Кабмин договорился с Японией о привлечении помощи в 13 млрд иен — Finance.ua
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Кабмин договорился с Японией о привлечении помощи в 13 млрд иен

Сегодня 18:00Казна и Политика
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Кабинет Министров договорился с Японией о привлечении помощи в 13 млрд иен.
Об этом говорится в сообщении Кабмина.
«На заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа», — говорится в нем.
Кроме того отмечается, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.
«Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь», — подытожили в Кабмине.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Українські Новини
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