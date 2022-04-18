Кабмин договорился с Японией о привлечении помощи в 13 млрд иен — Finance.ua

Кабинет Министров договорился с Японией о привлечении помощи в 13 млрд иен.
Об этом говорится в сообщении Кабмина.
«На заседании правительства оформили договоренности с правительством Японии по привлечению помощи в размере 13 млрд иен. Это льготные средства для финансирования первоочередных потребностей нашей страны и украинского народа», — говорится в нем.
Кроме того отмечается, что на днях Министерство финансов подписало соглашение с правительством Канады о привлечении 500 млн канадских долларов.
«Переговоры о помощи ведем на всех уровнях и со всеми, кто может и готов помочь», — подытожили в Кабмине.