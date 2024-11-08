К программе компенсации за покупку украинской техники присоединилось еще 5 компаний — Finance.ua
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К программе компенсации за покупку украинской техники присоединилось еще 5 компаний

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Министерство экономики Украины обновило список техники и оборудования украинского производства, покупателям которых государство будет возвращать 15%. В него включено еще 50 наименований продукции, производимой 7 украинскими предприятиями.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики.
«К программе присоединились пять новых производителей, которые в целом предложили к перечню 40 наименований техники и оборудования. Еще 10 позиций добавили в перечень два производителя, которые присоединились к программе ранее. Таким образом, покупатели имеют доступ к почти 140 позициям от 14 украинских производителей. Мы продолжаем рассмотрение заявок и расширение выбора для покупателей», — сообщил замминистра экономики Андрей Телюпа.
Теперь 15% компенсации будет начисляться за приобретение продукции таких компаний:
ООО «ТДС Укрспецтехника» (Киевская область) — за погрузчики;
ОДО «Дизельмаш — КГУ» (Николаевская область) — на когенерационные установки;
ООО «Завод Кобзаренко» (Сумская область) — на прицепы и полуприцепы разных модификаций и цистерны;
ОДО «Укрлифтсервис» (Киев) — на лифты;
ООО «Черниговский автозавод» (Чернигов) — на автобусы «Эталон».
Кроме того, перечень дополнен продукцией производителей, которые присоединились к программе ранее:
ООО «Завод Евроформат» (Киев) — лифты пассажирские разных модификаций
ООО «Велмаш-Украина» (Харьковская область) — прицепы.
По материалам:
Фінансовий клуб
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