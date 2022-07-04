К осени курс доллара в Украине может вырасти до 40 грн/$ - мнение эксперта — Finance.ua

К осени курс доллара в Украине может вырасти до 40 грн/$ - мнение эксперта Сегодня 19:00 — Валюта

Уже через 2-3 месяца курс доллара в Украине может достигнуть отметки 40 грн/$: ситуация на валютном рынке будет зависеть от многих внешних факторов. Такой прогноз в комментарии Телеграфу озвучил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По мнению аналитика, осенью наиболее вероятным будет курсовой коридор от 31-32 до 40 гривен.

«Нынешний средний курс в 35-36 грн/$ можно считать паритетом, который установился на рынке. И если не будет никаких изменений, то, думаю, таким он и останется до осени», — прогнозирует Олег Пендзин, добавляя, что средняя стоимость американской валюты на уровне 35-36 гривен будет актуальна и для банков, и для черного рынка.

Эксперт также допускает укрепление в ближайшие месяцы гривны до 31-32 грн/$: это возможно в случае разблокировки морских портов и запуска полноценного экспорта с последующей отменой регулятором фиксированного курса.

Кроме того, обстановка на валютном рынке будет зависеть от ситуации на фронте, добавляет Олег Пендзин. По его словам, успехи ВСУ позволят национальной валюте оставаться стабильной по отношению к доллару и, возможно, даже укрепиться.

Также, отмечает аналитик, немалое влияние на курс доллара оказывает и физическое наличие валюты в стране во время паники и роста спроса. В качестве основного источника наличных сегодня Пендзин указывает наличные, снятые со счетов банков за границей и привезенные в Украину, а также долларовые сбережения граждан внутри страны как в банках, так и «под подушками».

Сейчас со счетов можно снимать до 100 000 гривен в день, это примерно $2700, чего в целом хватает на проведение повседневных операций и позволяет держать курс стабильным в пределах нынешних 35-36 грн/$, — член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Эксперт Алексей Кущ, в свою очередь, отмечает, что не последнее место в списке факторов, которые будут влиять на курс этой осенью, занимает теневая экономика, которая во многом обслуживается с помощью наличного доллара.

Ярким примером влияния нужд теневой экономики на курс доллара аналитик называет отмену импортных пошлин на ввоз авто и вообще весь импорт.

По его словам, чтобы, к примеру, купить авто, украинцы меняют гривну на доллары: спрос на валюту США растет и курс гривны к доллару падает. Также Кущ упоминает такую популярную схему, как фиктивный импорт, в рамках которой за гривну закупается доллар, курс валют ы растет, а цена за импорт завышается.

Скажем, в декларации пишется, что товар стоит миллион долларов, а на деле $200 000. Остальные $800 000 просто оседают где-то за границей. Пока существуют такие схемы, курс доллара будет расти из-за повышенного спроса, — объясняет Алексей Кущ.



Кстати, если вы хотите быть в курсе криптовалютного рынка и начать путь в трейдинге, воспользуйтесь EXMO — криптовалютной биржей, работающая в Украине, Польше и других странах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.