К «Армии восстановления» присоединились более 66 тысяч украинцев (инфографика) — Finance.ua

К «Армии восстановления» присоединились более 66 тысяч украинцев (инфографика) Сегодня 09:00 — Казна и Политика

К «Армии восстановления» присоединились более 66 тысяч украинцев (инфографика)

В рамках реализации проекта «Армии восстановления» на выплату заработной платы профинансировано уже 452 млн грн. Направление на работу получили 66 тыс. 759 человек. 19 регионов присоединились к проекту.

Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Предельный размер оплаты за отработанный полный месяц увеличен до полутора размеров минимальной заработной платы.

Напомним, общественно полезные работы — виды временной трудовой деятельности трудоспособных лиц в условиях военного положения, которые проводятся для выполнения работ, имеющих оборонительный характер, ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, возникших в период военного положения и их последствий, удовлетворения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований и сил гражданской защиты, обеспечения функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения, а также не могут быть связаны с предпринимательством или иной деятельностью, направленной на получение прибыли, и к которым относятся работы и услуги, не требующие, как правило, специальной профессиональной подготовки.

Программа ориентирована на трудоспособных лиц, в том числе лиц, не подлежащих призыву на военную службу, которые по возрасту и состоянию здоровья не имеют ограничений на работу в условиях военного положения, в том числе безработных и других незанятых лиц.

С каждым из таких лиц заключается срочный трудовой договор.

Правовые и организационные основы привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, а также вопросы социальной защиты трудоспособных лиц, привлекаемых к их выполнению, определены статьей 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения» и Порядком привлечения трудоспособных лиц к общественно полезным работам в условиях военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13.07.2011 № 753.

В случае отсутствия подходящей работы для зарегистрированного безработного, подходящей для него работой считается участие в общественных и общественно полезных работах.

В случае отказа от 2 предложений подходящей работы по участию в общественных работах и ​​отказа от общественно полезных работ в условиях военного положения регистрация безработного прекращается.

до 10 050 грн. Ранее правительство повысило оплату труда за выполнение общественно полезных работ в рамках проекта «Армия восстановления» в полтора раза —

Как увеличатся выплаты:

оплата за выполнение общественно полезных работ за отработанный полный месяц увеличивается с 6700 грн до 10 050 грн;

с 1 января 2024 г. она вырастет до 10 650 грн;

с 1 апреля 2024 года — до 12 000 грн.

Чаще всего безработных привлекают к:

работам по обеспечению жизнедеятельности граждан, пострадавших в результате боевых действий;

разгрузке, расфасовке и доставке гуманитарной помощи;

предоставлению гражданам социальных услуг в местах сосредоточения внутренне перемещенных лиц;

плетению маскировочных сеток, консервированию продукции для нужд ВСУ, пошиву одежды и ремонту военной амуниции;

помощи по уходу за ранеными военнослужащими в медучреждениях;

разбору завалов, восстановлению жилых домов и помещений, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блокпостов, подвальных помещений под укрытие;

строительству защитных сооружений гражданской защиты, укреплению дамб;

работам по заготовке дров для нужд военных и населения.

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