JYSK временно прекращает работу в беларуси — Finance.ua

JYSK временно прекращает работу в беларуси
Сегодня 23:03 — Фондовый рынок
Датский мебельный ритейлер JYSK с 18 апреля временно прекращает работу в белорусе.
Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Отмечается, что ограничения будут действовать до дальнейшего оповещения. «Заказы, оформленные ранее, будут выполнены», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что JYSK полностью уходит из россии. После последней распродажи магазины закроют навсегда.
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