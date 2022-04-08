JYSK временно прекращает работу в беларуси — Finance.ua

JYSK временно прекращает работу в беларуси

Сегодня 23:03 — Фондовый рынок

Датский мебельный ритейлер JYSK с 18 апреля временно прекращает работу в белорусе.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Отмечается, что ограничения будут действовать до дальнейшего оповещения. «Заказы, оформленные ранее, будут выполнены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что JYSK полностью уходит из россии. После последней распродажи магазины закроют навсегда.

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