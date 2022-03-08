JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца — Finance.ua
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JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца

Сегодня 18:29Мир
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JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяцаJPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца
JPMorgan Chase объявил, что удалит российский долг из своих широко используемых индексов облигаций с 31 марта, передает Financial Times.
Банк исключит российские суверенные и корпоративные облигации из всех своих индексов с фиксированной доходностью с 31 марта. Об этом решении в JPMorgan объявили за MSCI, S&P Dow Jones Indices и FTSE Russell.
Отмечается, что введение санкций против России сделало долг страны неликвидным и практически непригодным для инвестиций, а также привело к дефолту многих ее облигаций.
Это решение исключит российские облигации из корпоративных и суверенных индексов JPMorgan в твердой валюте, а также из индекса долга в валютах развивающихся рынков.
Развивающиеся индексы рынков JPMorgan являются одними из самых популярных среди инвесторов в класс активов с фиксированным доходом и служат отраслевым эталоном.
россия составляет 0,83% индекса облигаций JPMorgan Emerging Markets Bond, по которому отслеживаются активы на сумму около 415 млрд дол.
россия вряд ли сможет вернуться в эти индексы в ближайшее время, даже в случае прекращения огня и снятия санкций, пишет издание со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом.

Российский экономический корабль, иди на##й

По материалам: НВ
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