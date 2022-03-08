JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца — Finance.ua

JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца

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JPMorgan исключит российский долг из своих индексов до конца месяца

JPMorgan Chase объявил, что удалит российский долг из своих широко используемых индексов облигаций с 31 марта, передает Financial Times

Банк исключит российские суверенные и корпоративные облигации из всех своих индексов с фиксированной доходностью с 31 марта. Об этом решении в JPMorgan объявили за MSCI, S&P Dow Jones Indices и FTSE Russell.

Отмечается, что введение санкций против России сделало долг страны неликвидным и практически непригодным для инвестиций, а также привело к дефолту многих ее облигаций.

Это решение исключит российские облигации из корпоративных и суверенных индексов JPMorgan в твердой валюте, а также из индекса долга в валютах развивающихся рынков.

Развивающиеся индексы рынков JPMorgan являются одними из самых популярных среди инвесторов в класс активов с фиксированным доходом и служат отраслевым эталоном.

россия составляет 0,83% индекса облигаций JPMorgan Emerging Markets Bond, по которому отслеживаются активы на сумму около 415 млрд дол.

россия вряд ли сможет вернуться в эти индексы в ближайшее время, даже в случае прекращения огня и снятия санкций, пишет издание со ссылкой на собеседников, знакомых с вопросом.

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