Jeep презентовал сразу семь новых моделей — Finance.ua

Jeep презентовал сразу семь новых моделей Сегодня 23:14 — Фондовый рынок

Jeep представил семь новых внедорожников. Концепт-кары покажут публике на ежегодном пасхальном сафари в американской пустыне Моаб.

Об этом сообщает официальный сайт концерна Stellantis.

Внедорожное сафари Jeep традиционно проводят на Пасху вот уже 57 лет и в этом году оно пройдет с 1 по 9 апреля. Мероприятие собирает любителей штурмовать бездорожье, а автопроизводитель демонстрирует там свои яркие концепт-кары.

Концепты Jeep создают с использованием аксессуаров, которые находятся в свободной продаже, то есть теоретически такие авто можно воспроизвести своими руками.

В текущем году большинство концепт-каров построили на базе Jeep Wrangler.

Jeep Wrangler 4xe Rubicon

Заряжаемый гибрид Jeep Wrangler 4xe получил пневмоподвеску со сменным в пределах 300-400 мм клиренсом, 37-дюймовые внедорожные шины и лебедку. Его окрасили в пурпурный цвет, а на капоте появилась графика.

Jeep Wrangler Rubicon 4xe Departure

В данном случае тюнинг Jeep Wrangler 4xe более основательный. Вместо двери у него дуги, а радиаторная решетка и запасное колесо получили защиту. На крыше появилась дополнительная оптика. В салоне добавлены отсеки для мелкой клади. Клиренс Jeep Wrangler увеличен до 314 мм, также установлена внедорожная резина.

Jeep Scrambler 392

Заряженный Jeep Wrangler 392 превратили в оригинальный компактный пикап. У него нет двери, а кузовные панели сделаны из карбона. Тюнинг Jeep Wrangler также включает в себя установку пневмоподвески со сменным клиренсом и огромных 40-дюймовых шин. Под капотом установлен 6,4-литровый V8 на 476 л.

Jeep Gladiator Rubicon Sideburn

Пикап Jeep Gladiator подготовили к путешествиям по бездорожью. У него новый кузов с запасным колесом и нишами для канистр с питьевой водой. Также смонтирована лебедка, а защита радиаторной решетки откидывается и превращается в скамью. На крыше появилась дополнительная оптика. Клиренс пикапа вырос до 333 мм и установлены 37-дюймовые шины.

Jeep Wrangler Magneto 3.0

Этот Wrangler также пикап, но имеет 650-сильный электромотор. Примечательно, что внедорожник остался 6-ступенчатой механической КПП и раздаткой с понижающей передачей. Электромобиль Jeep оснащен регулируемой системой рекуперативного торможения и технологией помощи на спуске Hill Descent Control.

Jeep Grand Wagoneer Overland

Флагманский Jeep Grand Wagoneer был переработан в дом на колесах. Роскошный внедорожник получил двухместную палатку на крыше, а в его салоне вместо задних сидений установили кресла-пуфы. Пол авто обработан водостойким материалом. Кроме того, дорожный просвет увеличен до 292 мм и установлена 35-дюймовая внедорожная резина.

Jeep Cherokee 4xe

Винтажный Jeep Cherokee 1978 года получил современную гибридную установку на 375 л. с. и 8-ступенчатый автомат от Wrangler. Вдобавок, тюнеры сняли задние окна, а вместо сидений второго ряда в салоне появилось запасное колесо. Внедорожнику заменили бамперы, увеличили клиренс, а также установили лебедку и 37-дюймовые шины. Покрасили автомобиль в стилистике 70-х годов.

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AvtoDream По материалам:

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