Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев — Finance.ua

Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев Сегодня 18:34 — Мир

Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев, freepik.com

Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) своим решением отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.

Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны на Украине.

В нем уточняется, что суд также обязал ответчика (государство Израиль) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.

На данное решение уже успел отреагировать Президент Украины Владимир Зеленский.

«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!», — написал Зеленский в Twitter.

Отметим, адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в БАГАЦ петицию против решения главы МВД Израиля Аэлета Шакеда ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.

Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.

Діло По материалам:

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