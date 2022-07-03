Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев — Finance.ua

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Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев

Мир
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Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев
Израильский суд отменил ограничения на въезд в страну для украинцев, freepik.com
Верховный суд справедливости Израиля (БАГАЦ) своим решением отменил распоряжение министра внутренних дел страны Айелет Шакед о лишении украинских граждан права на безвизовый въезд в Израиль, которое было введено после начала полномасштабной войны в Украине.
Согласно решению БАГАЦа, граждане Украины смогут въезжать в Израиль на три месяца без необходимости подавать для этого особую просьбу. Такая практика была введена решением главы МВД после начала войны на Украине.
В нем уточняется, что суд также обязал ответчика (государство Израиль) выплатить судебные издержки в размере 20 тысяч шекелей.
На данное решение уже успел отреагировать Президент Украины Владимир Зеленский.
«Приветствую решение Верховного суда Государства Израиль, которое обязывает правительство отменить какие-либо дополнительные ограничения на въезд граждан Украины. Верховенство права и уважение прав человека — это именно то, что отличает настоящую, развитую демократию!», — написал Зеленский в Twitter.
Отметим, адвокатская контора Томера Варша в Израиле подала в БАГАЦ петицию против решения главы МВД Израиля Аэлета Шакеда ограничить количество украинских беженцев в Израиле пятью тысячами. Посольство Украины выразило поддержку петиции.
Истцы требовали от властей Израиля соблюдать межгосударственные соглашения о безвизовом въезде в Израиль граждан Украины.

Полезная информация для тех, кто сейчас за границей

По материалам:
Діло
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