Изменятся ли тарифы для украинцев с 1 декабря: свет, вода и газ — Finance.ua

Изменятся ли тарифы для украинцев с 1 декабря: свет, вода и газ Сегодня 08:00 — Личные финансы

Изменятся ли тарифы для украинцев с 1 декабря: свет, вода и газ

Украинцам рассказали, будет ли повышение тарифов на коммунальные услуги с 1 декабря. Об этом сообщает издание « На пенсии ».

В правительстве уже давно говорят о пересмотре тарифов. И главная причина — рекомендации наших международных партнеров провести либерализацию тарифов, то есть приблизить их к рыночным ценам.

Однако в декабре 2023 года тарифы не будут повышаться, а это значит, что мы будем платить по тем же расценкам, что и в ноябре.

Тариф на электроэнергию

С 1 июня украинцы стали платить за свет по новому тарифу — 2,64 грн за киловатт. Этот тариф применяется для всех потребителей, независимо от количества потребляемой электроэнергии. Напомним, ранее граждане, потреблявшие менее 250 киловатт, платили 1,44 грн, а те, кто использовал более 250 киловатт — 1,68 грн. Теперь тариф фиксированный для всех.

Единственная возможность сэкономить — установить двухзонный или трехзонный счетчик. Хотя специалисты именно двухзонные считают более выгодными для рядовых граждан. С 23:00 до 07:00 можно платить за свет наполовину меньше — 1,32 грн вместо 2,64. В остальное время тариф не меняется и составляет 2,64 грн.

Тарифы на газ и тепло

В декабре 2023 года цены на газ для потребителей останутся неизменными.

Компания «Нафтогаз Украины», которая поставляет газ для 98% домохозяйств, установила тариф на газ с 1 мая 2023 года. Стоимость газа по фиксированному тарифу составляет 7,96 гривны за кубометр. Эта цена для населения останется неизменной, по крайней мере, до 30 апреля 2024 года.

Кроме того, цена на газ для производителей тепла, которые обеспечивают население, а также бюджетные учреждения, остается на уровне 7420 гривен и 16 390 гривен соответственно, за тысячу кубометров с учетом НДС.

Тарифы на водоснабжение и водоотвод

Остаются неизменными и тарифы на воду. Но если за свет мы платим по одинаковому тарифу для всех, то с водой ситуация иная. В каждом регионе тарифы разные.

Например, больше всего за водоотвод и водоснабжение платят в Запорожье, где цена за кубометр воды составляет 25 гривен, а за водоотвод — 40,51 гривен за кубометр. Это составляет 65,55 гривен за кубометр. А вот жители Харьковской, Винницкой, Львовской, Хмельницкой и других областей платят менее 30 гривен за кубический метр воды.

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На пенсии По материалам:

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