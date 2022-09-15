Из-за газового шантажа россии в Испании стоимость установки солнечных панелей выросла в 10 раз — Bloomberg — Finance.ua
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Из-за газового шантажа россии в Испании стоимость установки солнечных панелей выросла в 10 раз — Bloomberg

Энергетика
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Из-за газового шантажа россии в Испании стоимость установки солнечных панелей выросла в 10 раз — Bloomberg
Из-за газового шантажа россии в Испании стоимость установки солнечных панелей выросла в 10 раз — Bloomberg
Превратив поставки газа в политическое оружие, россия спровоцировала в Европе энергетический кризис. В результате резко возросла стоимость установки солнечных панелей на крышах домов. В 2022 году спрос на установку домашних солнечных электростанций вырос более чем в 10 раз.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра охраны окружающей среды Испании Терезу Риберу.
По ее словам, спрос на солнечные панели с 2018 года вырос на 410%. Агентство отмечает, что энергокризис лишь подогрел интерес к солнечным панелям со стороны городских властей и домохозяйств.
Этому также способствовали льготы со стороны властей, поощрявших установку автономных солнечных электростанций, отмечает местная отраслевая группа UNEF. Согласно ее подсчетам, в 2021 году потребление солнечной энергии в 2021 году выросло на 102%.
«Важно использовать преимущества наших крыш и безоблачных солнечных дней, что может позволить нам значительно сократить потребление электроэнергии», — заявила министр, отмечая, что власти нарастят использование гладких поверхностей для установки солнечных панелей.
Агентство также отмечает, что подобная тенденция проявляется в общеевропейском масштабе: Еврокомиссия рассчитывала, что наращиванием частных солнечных панелей можно будет сократить общеевропейское потребление газа в 2022 году на 2,5 млрд кубометров, а саму генерацию ЕК оценивала в 15 терават-часов.
Сейчас Европа испытывает трудности с энергетическим обеспечением в связи с прекращением российских поставок.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представит новый план, который, как ожидается, должен помочь Европе пережить отопительный сезон без российского газа. Ожидается, что глава ЕК объявит о введении новых налогов для энергетических компаний и представит новые меры по сокращению потребления, в частности в пиковые часы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
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