Из Одессы в Кишинев запустят трансфер (цена, график) — Finance.ua

Из Одессы в Кишинев запустят трансфер (цена, график)
Как сообщили в Одесской ОГА, осуществлен тестовый запуск будущего аэротрансфера Одесса — аэропорт Кишинев — Одесса.
Первый рейс планируется запустить уже 1 марта.
Билеты
Регистрация на него уже открыта.
Приобрести билеты можно по ссылке или в специальной кассе на автостанции.
Расписание отправления следующее:
08:00 Одесса (автостанция Старосенная) — аэропорт Кишинев
19:00 аэропорт Кишинев — Одесса (автостанция Старосенная)
Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) — 4 года.
Стоимость — 800 грн.
Скидки в 50% для военных и членов их семьи (жен/мужей, детей), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.
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