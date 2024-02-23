Из Одессы в Кишинев запустят трансфер (цена, график) — Finance.ua

Из Одессы в Кишинев запустят трансфер (цена, график) Сегодня 09:13 — Личные финансы

Из Одессы в Кишинев запустят трансфер (цена, график)

Одесса — аэропорт Кишинев — Одесса. Как сообщили в Одесской ОГА, осуществлен тестовый запуск будущего аэротрансфера

Первый рейс планируется запустить уже 1 марта.

Билеты

Регистрация на него уже открыта.

Приобрести билеты можно по ссылке или в специальной кассе на автостанции.

Расписание отправления следующее:

08:00 Одесса (автостанция Старосенная) — аэропорт Кишинев

19:00 аэропорт Кишинев — Одесса (автостанция Старосенная)

Ориентировочное время в пути (вместе с прохождением всех таможенных процедур) — 4 года.

Стоимость — 800 грн.

Скидки в 50% для военных и членов их семьи (жен/мужей, детей), лиц с инвалидностью, ветеранов войны, участников боевых действий.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.