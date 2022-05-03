Италия выделила 14 миллиардов евро на борьбу с ростом цен — Finance.ua
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Италия выделила 14 миллиардов евро на борьбу с ростом цен

Сегодня 19:15Мир
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Италия выделила 14 миллиардов евро на борьбу с ростом ценИталия выделила 14 миллиардов евро на борьбу с ростом цен
Правительство Италии одобрило пакет мер в объеме 14 миллиардов евро, призванных облегчить положение граждан и компаний, страдающих от резкого роста цен на энергоносители, горючее и продукты питания. Кроме того, власти объявили о подготовке еще одной программы помощи в размере 15,5 миллиарда евро, «следовательно будет выделено два процента ВВП на поддержку экономики».
Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги после заседания правительства.
Власти намерены «поддержать малообеспеченные слои населения и ряд компаний», сказал Драги. В частности, предусмотрено единовременное пособие в размере 200 евро 28 миллионам итальянцев, чей годовой доход не превышает 35 тысяч евро, а также налоговые послабления компаниям с энергоемким производством.
Ранее правительство объявило о снижении налога на бензин и дизельное топливо на 30 центов за литр до июля текущего года.
Будут финансироваться обе программы частично за счет нового налога на дополнительную прибыль энергетических компаний. В связи с резким ростом цен на энергоносители и продукты питания, вызванным российской агрессией против Украины, экономика Италии в первом квартале 2022 г. сократилась на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
По материалам: Корреспондент.net
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