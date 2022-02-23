Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики — Finance.ua

Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики
Сегодня 21:33 — Казна и Политика Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики, ibf.ua
Италия планирует выделить Украине 110 млн евро финансовой помощи для поддержки населения и экономики.
По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сферы, на которые выделяются средства, будут согласованы с украинскими властями.
«Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере», — отметил министр.
Как сообщалось, Британия предоставит Украине гарантию кредитов до $500 млн.
Ранее США одобрили предоставление Украине гарантий по суверенным кредитам на сумму до $1 млрд.
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