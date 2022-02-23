Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики — Finance.ua

Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики

Сегодня 21:33 — Казна и Политика

Италия предоставит Украине 110 млн евро помощи для поддержки населения и экономики, ibf.ua

Италия планирует выделить Украине 110 млн евро финансовой помощи для поддержки населения и экономики.

По словам министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сферы, на которые выделяются средства, будут согласованы с украинскими властями.

«Мы также намерены помочь Комитету Международного Красного Креста в гуманитарной сфере», — отметил министр.

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Как сообщалось, Британия предоставит Украине гарантию кредитов до $500 млн.

Ранее США одобрили предоставление Украине гарантий по суверенным кредитам на сумму до $1 млрд.

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