Итальянские хранилища природного газа заполнены на 80% – Драги — Finance.ua

Итальянские хранилища природного газа заполнены на 80% – Драги Сегодня 13:30 — Энергетика

Италия уже накопила 80% своих запасов газа накануне зимы и планирует достичь 90% к октябрю.

Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги, пишет AP.

По его словам, стремление Италии быстро снизить свою зависимость от российского природного газа сделало страну менее уязвимой к прекращению поставок из РФ.

Драги заявил, что Италия уменьшила свою зависимость от российского природного газа с 40% в прошлом году вдвое, найдя новые источники в странах от Алжира до Азербайджана.

Италия может быть полностью независима от россии до осени 2024 года, если она установит две новые регазификационные установки, добавил он.

«Наша цель относительно диверсификации российского газа была фундаментальной для придания гражданам и предприятиям большей уверенности в стабильности поставок», — сказал Драги.

Економічна Правда По материалам:

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