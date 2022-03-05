IT-компания Luxoft уходит с российского рынка — Finance.ua
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IT-компания Luxoft уходит с российского рынка

Сегодня 13:56Фондовый рынок
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IT-компания Luxoft уходит с российского рынкаIT-компания Luxoft уходит с российского рынка
Luxoft DXC Technology Company — материнская структура, включающая в себя сервисную IT-компанию Luxoft, заявила о выходе с российского рынка.
Об этом пишет dev.ua со ссылкой на заявление компании.
Компания заявила, что осуждает необоснованную агрессию со стороны России, приводящую к смерти мирных жителей в Украине.
«Из-за агрессии со стороны российского правительства мы приняли решение о выходе из этого рынка. Мы продолжаем поддерживать и соблюдать все примененные санкции против России», — говорится в позиции компании.
«Сейчас наш приоритет номер один — забота о наших коллегах в Украине. Наша специальная команда DXC работает круглосуточно, чтобы предоставить убежище, финансовую и медицинскую помощь, а также поддержку во время релокации нашим коллегам и их семьям», — говорится в сообщении.
Luxoft DXC Technology Company выделяет 10 миллионов гривен на нужды гуманитарной организации Красный Крест в Украине.
"Luxoft DXC Technology Company — глобальная технологическая компания, одна из лидеров на рынке услуг цифровой трансформации и создания программных продуктов в мире, в которой работает около 17 тыс. специалистов в более чем 20 странах мира.
Компания работает во многих отраслях — автомобильной, финансовой, туристической, медицинской сфере, нефтегазе, ритейле, медиа и телекоммуникациях. Штаб-квартира компании находится в городе Цуг (Швейцария)", — пишет dev.ua.
Украина является самой большой локацией Luxoft DXC Technology Company с офисами в Киеве, Одессе и Днепре. В настоящее время с Luxoft Ukraine сотрудничают более 4000 специалистов со всей Украины.
Западный бизнес в настоящее время массово разрывает связи с РФ. Каждый день новые и новые компании сообщают о выходе с российского рынка.
По материалам: Українська правда
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