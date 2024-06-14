«Исторический шаг»: Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины — Finance.ua

«Исторический шаг»: Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины Сегодня 11:45

Планы G7 предоставить Украине около 50 млрд долларов финансовой поддержки, привлекая замороженные активы рф, являются четким «историческим шагом» и сигналом диктатору путину.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters . По его словам, «это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета».

«Это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в поддерживающей Украину стране однажды позволят ему выиграть эту войну. Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня», — заявил Шольц, добавив, что путин ошибся, полагая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.

13 июня министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны «Большой семерки» согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передаваться из доходов, полученных от замороженных российских активов.

Президент Владимир Зеленский ожидает, что лидеры стран «Большой семерки» (Италия, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония) согласуют создание рабочего механизма по конфискации $300 млрд замороженных российских активов.

УНІАН По материалам:

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