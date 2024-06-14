«Исторический шаг»: Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины — Finance.ua
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«Исторический шаг»: Шольц прокомментировал соглашение о $50 млрд для Украины

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Планы G7 предоставить Украине около 50 млрд долларов финансовой поддержки, привлекая замороженные активы рф, являются четким «историческим шагом» и сигналом диктатору путину.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters. По его словам, «это очень четкое обязательство, которое должно вдохновить украинцев делать все необходимое для защиты своей независимости и суверенитета».
«Это также четкий сигнал российскому президенту, что он не может просто отсиживаться и надеяться, что фискальные проблемы в поддерживающей Украину стране однажды позволят ему выиграть эту войну. Это очень исторический шаг, который мы делаем сегодня», — заявил Шольц, добавив, что путин ошибся, полагая, что международная поддержка Украины со временем уменьшится.
13 июня министр финансов Германии Кристиан Линднер сообщил, что страны «Большой семерки» согласовали выделение Украине $50 млрд. Средства будут передаваться из доходов, полученных от замороженных российских активов.
Президент Владимир Зеленский ожидает, что лидеры стран «Большой семерки» (Италия, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Япония) согласуют создание рабочего механизма по конфискации $300 млрд замороженных российских активов.
По материалам:
УНІАН
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