Испания решила продлить бесплатный проезд в поездах на весь 2023 год — Finance.ua

Испания решила продлить бесплатный проезд в поездах на весь 2023 год Сегодня 04:35 — Личные финансы

Власти Испании решили продлить как минимум на весь 2023 бесплатный проезд на поездах национальной сети Renfe, впервые введенный в сентябре 2022 года.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на заявление министра финансов Испании Марию Хесус Монтеро.

Министр заявила, что на финансирование этой акции заложено 700 миллионов долларов.

По ее словам, введение бесплатных поездок на поездах уже помогло многим гражданам Испании переключиться на общественный транспорт, чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

«Мы собираемся превратить эту политику в структурную, и мы увидим конкретные результаты общественного транспорта по сокращению выбросов CO2. Это приоритетная политика в ближайшие годы», — заявила министр.

Стоит отметить, что на фоне разговоров об увеличении стоимости авиаперелетов в Испании из-за будущей экологической инициативы ЕС проезд на поездах может стать хорошей заменой самолетам.

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УНІАН По материалам:

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