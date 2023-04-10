Искусственный интеллект за 1 миллиард евро будет защищать Евросоюз от кибератак — Finance.ua

Искусственный интеллект за 1 миллиард евро будет защищать Евросоюз от кибератак
Европейский комиссар по внутренней торговле и услугам Тьерри Бретон в эфире телеканала LCI сообщил, что Евросоюз находится в процессе развертывания специального «киберкупола» для защиты от хакеров.
«Такого не было нигде в мире, мы первые, кто сделал это на континентальном уровне. Нам нужно защищаться. Создается архитектура, основанная на операционных центрах по кибербезопасности, представляющих суперкомпьютеры, оснащенные специальными алгоритмами искусственного интеллекта», — заявил Бретон в эфире телеканала LCI.
По словам чиновника, киберкупол будет подключен к сетям в нескольких странах, чтобы можно было легко обнаружить кибератаку на ее начальном этапе в любом секторе. Также Бретон рассказал, что стоимость системы составляет €1 млрд.
«Акт о кибербезопасности», в рамках которого разворачивается «киберкупол», официально будет представлен Еврокомиссией 18 апреля.
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