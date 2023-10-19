Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость криптовалюты Bitcoin на 1 ноября — Finance.ua

Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость криптовалюты Bitcoin на 1 ноября 19.10.2023, 01:21 — Криптовалюта

Искусственный интеллект спрогнозировал стоимость криптовалюты Bitcoin на 1 ноября

В начале этой недели флагманский криптоактив внезапно подорожал, достигнув отметки в $30 000. Это произошло на фоне информации от ряда авторитетных криптоизданий об одобрении заявки BlackRock на создание спотового Bitcoin-ETF. Однако позже медийщики опровергли эту информацию, поэтому Bitcoin не смог в полной мере реализовать свой бычий потенциал.

По состоянию на утро 18 октября Bitcoin торгуется около $28,692, что на 1,83% превышает показатели вчерашнего дня. Общее количество монет, циркулирующих на рынке, составляет $559,8 млрд. Дневные торговые сделки упали на около 41% и составили $15,3 млрд. При этом доминирование главной криптовалюты в отрасли все еще растет — по данным CoinMarketCap, Bitcoin занял 51, 2% от доли рынка.

Аналитики Finbold обратились к системе искусственного интеллекта PricePredictions, чтобы спрогнозировать цену Bitcoin на 1 ноября 2023 года. Алгоритм определил, что к указанному сроку ВТС достигнет отметки в $29 576.

Примечательно, что с начала 2023 года Bitcoin подорожал на 47%. В плане динамики роста актив обогнал 87 из 100 топовых криптовалют по уровню капитализации. Также представители Finbold решили уточнить в Google Bard, как одобрение спотовых Bitcoin-ETF может сказаться на динамике флагманского криптоактива.

По подсчетам системы после озвученных событий флагманский криптоактив в сжатые сроки сможет достичь $100 тыс. Также искусственный интеллект отметил, что большое значение будут иметь и дополнительные факторы: общее принятие Bitcoin, действия институциональных инвесторов, активность регуляторов и общие макроэкономические условия.

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noworries По материалам:

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