Искусственный интеллект повлияет на 300 миллионов рабочих мест в крупных экономиках — Finance.ua
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Искусственный интеллект повлияет на 300 миллионов рабочих мест в крупных экономиках

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект повлияет на 300 миллионов рабочих мест в крупных экономиках
Искусственный интеллект повлияет на 300 миллионов рабочих мест в крупных экономиках
Последний прорыв в области искусственного интеллекта может привести к автоматизации четверти работы, выполняемой в США и еврозоне.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на исследование Goldman Sachs.
Инвестиционный банк заявил, что системы искусственного интеллекта вроде ChatGPT, которые могут создавать контент, невозможно отличить от человеческого результата, могут спровоцировать бум производительности, который, в конце концов, в течение будущих 10 лет увеличит годовой мировой валовой внутренний продукт на 7%.
В то же время, если технология оправдает свои обещания, она может привести к «значительному разрушению» рынка труда, автоматизировав работу 300 миллионов работников, работающих полный рабочий день в крупных экономиках.

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Среди тех, кто имеет самый большой риск оказаться лишними — юристы и административный персонал. Авторы исследования подсчитали, что определенной степени автоматизация на основе данных о задачах, обычно выполняемых в тысячах профессий, применяется примерно на двух третьих рабочих мест в США и Европе. Рабочая нагрузка остальных людей сократится почти наполовину и они, вероятно, будут продолжать работать, высвободив часть своего времени для более продуктивной деятельности.
В США автоматизация коснется 63% рабочей силы. Еще 30% работников, занятых на физической работе или на открытом воздухе, не пострадают, хотя их работа может быть чувствительна к другим формам автоматизации.
Однако около 7% американских работников работают на работах, где по меньшей мере половина их задач мог бы выполнить генеративный ИИ, и они уязвимы к замене. По данным исследования Goldman, подобное влияние на искусственный интеллект будет иметь и в Европе.
Отчет вызвал ряд дискуссий о потенциале технологий искусственного интеллекта как для возобновления роста производительности в богатых странах, так и для создания нового класса лишенных собственности «белых воротничков», рискующих повторить судьбу рабочих на производстве в 1980-х годах.

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Впрочем, в целом оценки Goldman относительно влияния ИИ более консервативны, чем оценки некоторых других академических исследований, прогнозирующих влияние искусственного интеллекта на более широкий спектр связанных технологий. В опубликованной на прошлой неделе компанией OpenAI, разработчиком GPT-4, статьи говорится, что 80% рабочей силы США по крайней мере 10% своих задач могут перевести на генеративный искусственный интеллект.
Европол на этой неделе также предупредил, что быстрый прогресс генеративного ИИ может пригодиться онлайн-мошенникам и киберпреступникам, поэтому «темные речевые модели» могут стать ключевой криминальной бизнес-моделью будущего.
Если корпоративные инвестиции в искусственный интеллект будут расти такими же темпами, как инвестиции в программное обеспечение в 1990-х годах, только в США к 2030 году они могут приблизиться к 1% ВВП.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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