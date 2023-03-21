Искусственный интеллект назвал 20 профессий, которые отнимет у людей — Finance.ua

Искусственный интеллект назвал 20 профессий, которые отнимет у людей Сегодня 04:39 — Технологии&Авто

Искусственный интеллект назвал 20 профессий, которые отнимет у людей

Новая версия чат-бота GPT-4 с элементами искусственного интеллекта GPT-4 высказалась о готовности заменить 20 существующих профессий, которыми сегодня занимаются только люди. Список опубликовал в Twitter журналист и автор рассылки о ІІ The Rundown AI Роуэн Чунг.

В запросе к чат-боту Чунг попросил создать таблицу, в которой II должен указать название профессии и черты человека, которые GPT-4 заменит для выполнения рабочих обязанностей.

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В список вошли такие профессии как переводчик, репетитор, специалист по вводу данных, представитель службы поддержки, корректор, помощник юриста, бухгалтер и копирайтер.

Также чат-бот выразил готовность заменить аналитика по маркетинговым исследованиям, менеджера по соцсетям, планировщика встреч, телемаркетера, виртуального помощника, транскрипциониста (перевод аудио в текст) и репортера.

Среди последних пяти профессий в списке указаны турагент, аналитик технической поддержки, электронный аналитик, модератор контента и рекрутер.

В комментариях к посту многие пользователи согласились со списком ІІ. По мнению некоторых пользователей, выживут только профессии, которые потребуют максимальной точности и от которых будет зависеть жизнь человека.

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