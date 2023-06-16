Искусственная проблема: НБУ прокомментировал дополнительные комиссии банков за "изношенные" доллары — Finance.ua
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Искусственная проблема: НБУ прокомментировал дополнительные комиссии банков за "изношенные" доллары

Валюта
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Национальный банк Украины провел ряд встреч с представителями банков и небанковских учреждений по поводу дополнительных комиссий за прием «изношенных» банкнот иностранной валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного на брифинге, который транслировался на Youtube.
«Я поручил соответствующим службам и вертикалям НБУ провести углубленный анализ ситуации, который должен установить не только причины, но и наработать соответствующие решения для решения этой проблемы», — сказал он.
Кроме того, замглавы НБУ Юрий Гелетий отметил, что в апреле-мае наблюдалось «возникновение искусственной ситуации относительно изношенности».
«Мы этой проблемы не видели ни в феврале, ни в марте. Она раздулась информационно в значительной степени в мае. Сейчас мы прилагаем усилия, направленные на ее решение», — сказал он и выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.
Финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство НБУ относительно массовых обращений граждан относительно дополнительных комиссий при обмене валюты. Обменники и банки получат предупреждение НБУ за отказ принимать якобы изношенные долларовые купюры.

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По материалам:
РБК-Україна
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