Ищу работу: 10 вакансий на любой вкус — Finance.ua

Ищу работу: 10 вакансий на любой вкус Сегодня 14:02 — Личные финансы

Ищу работу: 10 вакансий на любой вкус

Из-за полномасштабной войны многие украинцы потеряли работу. И несмотря на то, что рынок труда постепенно восстанавливается, многим так и не удается найти «ту самую» вакансию. Чтобы помочь с этим, эксперты портала work.ua составили список из десятка интересных вакансий в различных отраслях по всей Украине.

Получилась вот такая разнообразная подборка. Если вас заинтересовали одна или несколько из указанных вакансий — смело откликайтесь на них.

Менеджер по программе лояльности, CRM-manager

Город: Киев

Компания: ЦУМ



Работодатель ищет специалиста, который имеет опыт работы на аналогичной должности от 1 года и разбирается в принципах работы СRM-систем, разбирается в системах Microsoft Dynamics, Creatio, знает, что такое CLV, CCR, CRR, CAC, LTV, как эти показатели рассчитывать и на них влиять, умеет работать с большими массивами данных и прочее.



Продавец-консультант, представитель поставщика, 18 000-25 000 грн

Город: Ивано-Франковск

Компания: Hopfen, ТМ



Что в вакансии: В обязанности работника будет входить консультация покупателей по всему ассортименту продукции компании, поддержание стендов и торговых полок с продукцией в надлежащем состоянии, прием-поставка, участие в формировании заказов. Условия: официальное трудоустройство, 5-дневная рабочая неделя (кроме субботы и воскресенья).



Оператор по обработке и вводу данных, 18 000 грн

Удаленная работа

Компания: Telovox, LLC



Что в вакансии: Обязанности в должности включают в себя работу в CRM-системе заказчика, проверку данных пациентов, анализ и корректировку данных в базе, поиск и проверку данных, возможны звонки (на английском языке) в поддержку для уточнения информации, формирование отчетов, основываясь на проверенных данных. Компания предлагает график работы с понедельника по среду с 16:00 до 01:00, четверг и пятница с 16:00 до 00:00, суббота и воскресенье — выходные дни.



Офис-менеджер, 20 000 грн

Город: Белая Церковь

Компания: SMK Distribution



На должность ищут специалиста с опытом работы от 2 лет в должности офис-менеджера, секретаря, администратора, личного помощника руководителя. У кандидата должно быть оконченное высшее образование, навыки владения Microsoft Office, умение работать с большими объемами информации. В обязанности работника будет входить техническое обеспечение работы руководителя, подготовка и организация материально-технического обеспечения заседаний, совещаний, стенографирование и т.д. График работы с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00, иногда ненормированный.



Менеджер по продажам в транспортно-экспедиционную компанию 20 000-30 000 грн

Город: Одесса

Компания: Euro Forwarding, LLC



Работодатель ищет работника с опытом работы в сфере продаж транспортных услуг с собственной базой клиентов. В обязанности работника будет входить поиск новых клиентов, работа с клиентами в сфере международных перевозок (авиа, морские, наземный транспорт), ведение первичной документации.



Декоратор платьев, 15 000-20 000 грн

Город: Львов

Компания: Woná Concept



Работодатель предлагает понедельную выплату заработной платы, социальный пакет и гибкий рабочий график. В требованиях к кандидату отмечен опыт работы в сфере от 1 года, внимательность, четкость и ответственность. Полная занятость.



Контент-маркетолог, 25 000 грн

Дистанционно

Компания: Education.ua



Требуется специалист с опытом работы от 2 лет, который имеет опыт написания текстов и идеально знает украинский язык, разбирается в контенте, имеет базовые знания о SEO и успешный опыт реализации маркетинговых проектов.



Специалист по психологической поддержке психического здоровья (с обучением), 22 000-25 000 грн

Город: Днепр

Компания: Medical Teams International



Специалист должен иметь опыт работы в аналогичной сфере и навыки межличностного общения. Возможность посещать несколько приютов и проводить личные и групповые сессии. В обязанности будет входить проведение сеансов психосоциальной поддержки для разных групп ВПЛ, участие в тренингах.



Администратор ювелирного магазина, 11 000–20 000

Город: Полтава

Компания: Sova, jewelry house



Требуется специалист с опытом работы администратором или директором магазина от 1 года, который знает отчетную и кассовую документацию, имеет управленческие навыки. В обязанности будет входить поддержка высокого уровня обслуживания в магазине и выполнение планов продаж. График работы: пять дней в неделю с 10:00 до 19:00.



Преподаватель английского языка, 10000-15000 грн (обсуждается после собеседования)

Город: Полтава

Компания: Green Language School



У специалиста должен быть уровень английского языка не ниже Upper-Intermadiate, опыт преподавания от 1 года, стабильный и быстрый интернет. Работа на полную/неполную ставку в офисе. В обязанности преподавателя будет входить проведение индивидуальных и групповых занятий по английскому для всех возрастов студентов (от 6 лет).



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