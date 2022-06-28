Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн — Finance.ua
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Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн

Финтех и Карты
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Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн
Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн
Отток средств из криптовалютных инвестиционных продуктов за 18–24 июня составил максимальные в истории $423 млн. Подобные расчеты привели аналитики CoinShares.
Указанные данные охватили падение цены Bitcoin ниже психологического уровня в $20 тис. Предыдущий антирекорд по потокам в криптофонды составлял $198 млн. Он датируется январем 2022 года.
В относительном выражении ситуация выглядела лучше — AUM сократился на 1,2%, в то время как в период пика криптозимы 2018 года недельное снижение показателя достигало 1,6%.
Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн
Почти весь объем выведенных средств пришелся на продукты на базе Bitcoin. Отток средств в $453 млн фактически нейтрализовал все поступления с начала года. Подобному исходу способствовало сокращение активов под управлением фонда Purpose Bitcoin ETF на $490,7 млн.
Инвесторы за неделю вывели из криптофондов активы на рекордные $423 млн
По другим Bitcoin-продуктам наблюдалась смешанная динамика. $15 млн инвесторы вложили в медвежьи фонды. Драйвером стал запуск ProShares Short Bitcoin Strategy ETF, который предоставил возможность участия в такой стратегии.
Ethereum-фонды спустя 11 недель негативной динамики зафиксировали приток средств в размере $11 млн.
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По материалам:
Forklog
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