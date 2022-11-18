Инвесторы вывели с бирж более 220 000 BTC за десять дней — Finance.ua
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Инвесторы вывели с бирж более 220 000 BTC за десять дней

Финтех и Карты
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Инвесторы вывели с бирж более 220 000 BTC за десять дней
Инвесторы вывели с бирж более 220 000 BTC за десять дней
Тенденция оттока криптовалют с бирж усилилась после того, как торговая платформа FTX столкнулась с финансовыми проблемами и приостановила вывод средств.
По данным CoinGlass, только за последние 24 часа трейдеры вывели с бирж около 26 000 BTC. За последние десять дней, то есть с 7 ноября, отток криптовалюты превысил 220 000 BTC.
Инвесторы опасаются хранить Bitcoin на торговых площадках и предпочитают выводить их на внебиржевые кошельки.
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После того как платформы Gemini и Genesis также приостановили выведение средств, опасения среди трейдеров еще больше усилились.
Только на бирже Gemini количество Bitcoin в сутки сократилось на 12,5% с 188 500 до 165 000 монет.
Аналогичная тенденция наблюдается и на платформе Kraken, здесь объем криптовалюты упал на 27%. Биржи Binance и Coinbase зафиксировали умеренное снижение количества Bitcoin.

Криптовалюты: быстрые деньги или стабильный доход на будущее?

По материалам:
cryptomisto
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