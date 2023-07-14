Инвесторы подняли куш: какие 5 криптовалют больше всего выросли в цене за месяц — Finance.ua

Инвесторы подняли куш: какие 5 криптовалют больше всего выросли в цене за месяц Сегодня 13:29 — Криптовалюта

Инвесторы подняли куш: какие 5 криптовалют больше всего выросли в цене за месяц

Рынок криптовалют очень изменчив, и курсы меняются ежедневно в режиме реального времени. Те цифровые монеты, которые еще месяц назад показывали печальные результаты, на середину июля значительно выросли в цене.

Наименьший рост составил 53,8%, что свидетельствует о потенциальных заработках инвесторов.

Об этом пишет No Worries.

Месячные колебания позволили выделить пять криптовалют из списка топ-100, которым удалось взлететь. Речь о таких монетах:

Bitcoin Cash (BCH);

Compound (COMP);

Pepe (PEPE);

eCash (XEC);

Bitcoin SV (BSV).

Лидер топа — BCH — поднялся на 15-ю позицию в рейтинге лучших мировых криптовалют. По состоянию на 14 июля котировки составляют 275 долларов, а рыночная капитализация равна 5,5 млрд долларов. За месяц стоимость Bitcoin Cash выросла на 172,1%, что видно на графике. Эксперты прогнозируют, что в перспективе у валюты есть шансы пересечь отметку 360 долларов, а это уже путь к бычьему тренду (периода подъема стоимости и доверия инвесторов).

Криптовалюта Compound (COMP) подорожала на 148,6% и теперь торгуется за 67,6 доллара. В то же время даже этот показатель на 92% ниже пикового значения, достигнутого в 2021 году. Тогда COMP стоила 910,54 доллара.

Три следующих цифровых валюты выросли не столь впечатляюще, но показывают хорошую восходящую тенденцию. Pepe подорожала на 61,8%, eCash — на 60,9%, Bitcoin SV — на 53,8%. Последняя крипта торгуется на уровне 39,9 доллара, ее еще называют «оригинальной» или «самой чистой» разновидностью флагманской валюты BTC.

Что прогнозируют биткоину до конца июля

потерять 11% стоимости до 31 июля. То есть валюта подешевеет примерно на 3000 долларов и приведет к значительным потерям вкладчиков. Этот прогноз удалось вывести на основе оценки стоимости криптофлагмана на аналитических трекерах. По состоянию на 14 июля 31 260 долларов. Эксперты Finbold предупредили инвесторов, что биткоин можетдо 31 июля. То есть валюта подешевеет примерно на 3000 долларов и приведет к значительным потерям вкладчиков. Этот прогноз удалось вывести на основе оценки стоимости криптофлагмана на аналитических трекерах. По состоянию на 14 июля BTC стоит

Вероятное падение приведет к увеличению интереса инвесторов к крипте. Это произошло из-за всплеска стоимости в первой половине июня, что позволило биткоину пересечь отметку 30 000 долларов и задержаться после этого рубежа. Чрезмерное внимание к колебаниям курса может обернуться для вкладчиков негативными последствиями и отбросить флагмана на много месяцев назад.

Pro Гроші По материалам:

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