Инвесторы планируют увеличить ставки на рынки развивающихся стран - исследование — Finance.ua

Инвесторы планируют увеличить ставки на рынки развивающихся стран - исследование Сегодня 19:47

Инвесторы планируют увеличить ставки на рынки развивающихся стран - исследование

Около 61% из 234 опрошенных управляющих капиталом, аналитиков и трейдеров заявили, что планируют увеличить инвестиции в развивающиеся активы в течение следующих 12 месяцев, даже несмотря на беспокойство относительно потенциального спада и дальнейшей политики Федрезерва.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Экономики развивающихся стран сегодня гораздо более устойчивы, чем 30 лет назад, а центральные банки развивающихся стран в основном ответственнее относятся к росту инфляции, чем развитые страны», — сказал Джастин Леверенц, управляющий фондом Invesco Developing Markets Fund с капиталом в $26 млрд, одним из самых эффективных в мире фондов акций развивающихся стран в этом году.

«Развивающиеся рынки имеют значительную ценность. За последние 10 лет экономики ЕМ не только стали более устойчивыми, но и почти полностью остались без внимания глобальных инвесторов», — сказал он.

Около 49% респондентов опроса заявили, что даже если рецессия в США повлечет за собой падение активов развивающихся рынков, их фундаментальный рост и привлекательная оценка все равно помогут им опередить зрелые аналоги.

Малкольм Дорсон, инвестиционный менеджер Global X Management в Нью-Йорке, также отметил, что развивающиеся рынки имеют лучшие позиции, чем крупные экономики после пандемии. Это помогает определенным развивающимся странам избежать такого же «похмелья» от политики и стимулов, которое грозит США и Европе.

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