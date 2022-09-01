Инвесторы ожидают роста стоимости займов в Великобритании — Finance.ua

Инвесторы ожидают роста стоимости займов в Великобритании Сегодня 09:32 — Фондовый рынок

Инвесторы ожидают роста стоимости займов в Великобритании

Инвесторы прогнозируют увеличение стоимости заимствований в Великобритании на фоне опасений роста инфляции и повышения процентной ставки Банка Англии из-за энергетического кризиса.

Об этом сообщает Financial Times.

Ставки против государственного долга Великобритании повлияли на рост стоимости краткосрочных займов на рынке ценных бумаг. Сообщается, что доходность двухлетних ценных бумаг достигла 3% во вторник, 30 августа, впервые за 14 лет.

Хедж-фонды Odey Asset Management, BlueBay Asset Management и Transtrend делают ставку на то, что доходность ценных бумаг будет расти, поскольку инвесторы избегают государственного долга Великобритании.

Напомним, инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023 года из-за повышения цен на газ и достигнет рекордных показателей с 1979 года.

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Фінансовий клуб По материалам:

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