Инвесторы ожидают роста стоимости займов в Великобритании — Finance.ua

Инвесторы ожидают роста стоимости займов в Великобритании
Инвесторы прогнозируют увеличение стоимости заимствований в Великобритании на фоне опасений роста инфляции и повышения процентной ставки Банка Англии из-за энергетического кризиса.
Об этом сообщает Financial Times.
Ставки против государственного долга Великобритании повлияли на рост стоимости краткосрочных займов на рынке ценных бумаг. Сообщается, что доходность двухлетних ценных бумаг достигла 3% во вторник, 30 августа, впервые за 14 лет.
Хедж-фонды Odey Asset Management, BlueBay Asset Management и Transtrend делают ставку на то, что доходность ценных бумаг будет расти, поскольку инвесторы избегают государственного долга Великобритании.
Напомним, инфляция в Великобритании достигнет 18,6% в январе 2023 года из-за повышения цен на газ и достигнет рекордных показателей с 1979 года.
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