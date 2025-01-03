Инвесторы обожают DOGEN: цель $12 к 2025 году, способный превзойти SHIB и PEPE — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Инвесторы обожают DOGEN: цель $12 к 2025 году, способный превзойти SHIB и PEPE Сегодня 17:33 — Криптовалюта

Инвесторы обожают DOGEN: цель $12 к 2025 году, способный превзойти SHIB и PEPE

Новая криптовалюта завоевывает внимание инвесторов благодаря смелым прогнозам на будущее. По прогнозам, её стоимость может достичь $12 к 2025 году, что означает ошеломляющий прирост. Ожидаемый рост может превзойти популярные токены, такие как Shiba Inu и Pepe. Ажиотаж вокруг этой монеты вызывает бурю энтузиазма в криптосообществе.

DOGEN: Главный мем-токен для настоящих альфа, которые всегда побеждают

Представьте себе жизнь мечты — роскошные автомобили, горы денег и женщины, которые оборачиваются вам вслед. Это стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда стремится к новому уровню, то вам нужно узнать больше о DOGEN. Этот мем-токен создан для настоящих альфа, которые никогда не проигрывают.

💎 Держите токены, как зверь, и доминируйте на рынке 💎 DOGEN вот-вот взорвётся! Мы говорим о росте на 700% ещё до окончания предпродажи — и это только начало. DOGEN готовится к тем самым тысячекратным приростам, которыми так знамениты мем-токены в этом сезоне. Входите на раннем этапе, и пока другие будут догонять, вы уже будете на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️ DOGEN — это новый альфа-токен на блокчейне Solana, который вступает в одну лигу с такими грандами, как BONK, WIF и Popcat — все они в своё время показали рост на 1000%.

Сейчас DOGEN остаётся незамеченным, но он готов установить новые рекорды в этом бычьем рынке. Вы точно не хотите упустить эту возможность.

Есть настрой на DOGEN? Отлично, потому что прямо сейчас проводится раздача токенов! Всё, что вам нужно, это активно проявить себя в соцсетях, собрать токены на предпродаже и начать строить свою армию DOGEN с помощью реферальной ссылки. За каждого приглашённого вы получаете 20% от их Golden Points при покупке токенов.

Токен PEPE: дефляционный мем-токен, вдохновлённый мемом «Пепе Лягушка»

PEPE — это дефляционный мем-токен, запущенный в сети Ethereum как дань уважения культовому мему «Пепе Лягушка» из начала 2000-х. Цель PEPE — повторить успех мем-токенов, таких как Shiba Inu и Dogecoin. Его отличает отсутствие налогов на транзакции и простой, но эффективный подход без дополнительной утилиты.

К середине 2023 года PEPE достиг пика рыночной капитализации в $1,6 млрд, вызвав интерес у криптоэнтузиастов и создав активное сообщество. План развития монеты включает увеличение её видимости через соцсети и листинги на крупных биржах. Механизм сжигания токенов для повышения дефицитности и поощрение долгосрочных держателей обеспечивают стабильность на волатильном рынке. Как токен стандарта ERC-20, PEPE пользуется безопасностью Ethereum Proof-of-Stake и доступен на таких платформах, как Uniswap, Binance и KuCoin.

Shiba Inu (SHIB): мем-токен на базе Ethereum с растущей утилитой

Shiba Inu (SHIB) — это мем-токен, вдохновлённый Dogecoin, но работающий на блокчейне Ethereum. Он был запущен в августе 2020 года анонимным разработчиком по имени Ryoshi. Изначально было создано 1 квадриллион токенов, половина из которых была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину. Он пожертвовал значительную часть средств в Индийский фонд помощи от COVID-19 и сжёг 40% общего объёма.

Интеграция SHIB с Ethereum позволяет использовать такие приложения, как ShibaSwap, децентрализованная биржа. В будущем планируется создание платформы NFT и системы управления на базе DAO. Эти разработки предполагают, что SHIB может найти более широкое применение в криптопространстве. Совместимость с Ethereum делает его привлекательным в текущем рыночном цикле.

DOGEN, мем-токен, воплощающий роскошь и успех, нацелен на рост в 700% к завершению предпродажи и потенциальное тысячекратное увеличение стоимости в этом сезоне альткоинов, превосходя краткосрочные перспективы PEPE и SHIB. Следуя примеру токенов, таких как BONK, WIF и Popcat, DOGEN строит сообщество лидеров, стремящихся к доминированию на рынке, и предлагает реальные преимущества и бонусы для ранних инвесторов.

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