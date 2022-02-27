Иностранцы вывели в прошлом году 10 миллиардов долларов дивидендов за границу — Finance.ua
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Иностранцы вывели в прошлом году 10 миллиардов долларов дивидендов за границу

Сегодня 15:03Казна и Политика
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Иностранцы вывели в прошлом году 10 миллиардов долларов дивидендов за границу
В 2021 году объем переводов за границу с целью репатриации дивидендов достиг 10 млрд. долларов, что в 2,5 раза превысило результат 2020 года.
Об этом Национальный банк сообщил в ответ на запрос ЭП.
Для этих целей в прошлом году юридические лица приобрели валюты на 4,1 млрд долларов — вдвое меньше, чем годом ранее. Это значит, что остальную часть выведенной валюты бизнес покупал не на межбанковском рынке.
По информации Национального банка, часть выведенных из страны объемов валюты компании в течение года генерировали на собственных счетах от проведенных экспортно-импортных операций. Проще говоря, бизнес вывел из Украины валюту, полученную от продажи товаров за границу.
В целом рост объемов вывода дивидендов в 2021 году связан с высокими доходами предприятий на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры, пояснили в НБУ. Значительную часть дивидендов выплатили предприятия горно-металлургического комплекса.
В январе 2022 года за границу с целью репатриации дивидендов перечислили около 100 млн долларов, хотя для этого приобрели 87 млн долларов.
Объемы учитывают все операции по репатриации дивидендов, в частности, выплаты дивидендов юридическими лицами-нерезидентами.
По материалам: Економічна Правда
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