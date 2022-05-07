Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен — Finance.ua

Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен

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Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен

Потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% в марте и, по оценкам НБУ, — почти до 16% г/г в апреле. Рост инфляции обуславливался нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения россии на Украину.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2022 года).

"Кроме того, ускорение инфляции объясняется значительным ростом цен в частично захваченных областях по причине блокирования российскими захватчиками поставок товаров",- говорится в сообщении.

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По данным НБУ, быстрее дорожали обработанные продукты, молоко, отдельные овощи и фрукты. Зато из-за сезонного расширения предложения, сокращения экспорта и более слабого спроса подешевели яйца.

Рост цен на непродовольственные товары был сдержан из-за фиксированного курса гривны и переориентации спроса граждан на первоочередные товары. В то же время последнее обусловило стремительное удорожание лекарств и отдельных товаров личного ухода.

Уменьшение налогов на горючее способствовало замедлению роста цен на него, однако было нивелировано удорожанием нефти и логистики, разрушением НПЗ и нефтебаз.

Сдерживало инфляцию также сохранение неизменными тарифов на коммунальные услуги, отмена импортных налогов и неизменный курс гривны по отношению к доллару, отметили в НБУ.

Напомним, потребительские цены в Украине в марте 2022 года по сравнению с февралем выросли на 4,5%. В годовом исчислении (к марту прошлого года) инфляция ускорилась до 13,7%.

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