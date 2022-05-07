Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен — Finance.ua

Инфляция в Украине составила 16%. НБУ назвал причины роста цен
Потребительская инфляция в годовом исчислении ускорилась до 13,7% в марте и, по оценкам НБУ, — почти до 16% г/г в апреле. Рост инфляции обуславливался нарушением цепей снабжения, неравномерным спросом, увеличением расходов бизнеса и физическим уничтожением активов предприятий из-за полномасштабного нападения россии на Украину.
По данным НБУ, быстрее дорожали обработанные продукты, молоко, отдельные овощи и фрукты. Зато из-за сезонного расширения предложения, сокращения экспорта и более слабого спроса подешевели яйца.
Рост цен на непродовольственные товары был сдержан из-за фиксированного курса гривны и переориентации спроса граждан на первоочередные товары. В то же время последнее обусловило стремительное удорожание лекарств и отдельных товаров личного ухода.
Уменьшение налогов на горючее способствовало замедлению роста цен на него, однако было нивелировано удорожанием нефти и логистики, разрушением НПЗ и нефтебаз.